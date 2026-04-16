El regreso a casa de los Mayos de Navojoa: el experimento fallido de Tucson Baseball Team que vuelve a sus orígenes en LMP

Los Mayos de Navojoa regresan a casa tras el fracaso del Tucson Baseball Team. El equipo volverá a la LMP 2026-27 con estadio renovado.

El experimento fallido del Tucson Baseball Team ha traído de vuelta la ilusión a una afición que parecía resignada a perder a su amado equipo. Tras disputar una temporada completa como visitante después del frustrado traslado a Arizona, los Mayos de Navojoa regresarán para la temporada 2026-27 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

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Hubo un tiempo en que el Estadio Manuel Ciclón Echeverría rugía cada noche de invierno. No era un sonido extremo, porque Navojoa es una ciudad pequeña, pero era un rugido verdadero, el eco de una comunidad abrazada a sus Mayos, que desde 1950 representan el orgullo de su tierra.

Ahora, después de un año de peregrinaje en busca del Sueño Americano, de promesas incumplidas y un traslado fallido, los Mayos regresarán al Pacífico Mexicano para enrolarse de nueva cuenta en la pelota invernal. El anuncio llegó con la certeza de que algunas historias merecen un segundo acto.

La pesadilla comenzó en 2025, cuando se anunció el traslado a Tucson, Arizona. El objetivo era expandir la marca de la LMP a nivel internacional, pero el plan fracasó: el equipo no pudo obtener visas para jugadores y personal extranjero, por lo que terminó jugando toda la temporada como visitante.

Recorrieron el noroeste sin hogar, con vestidores prestados y gradas ajenas. Aun así, la afición respondió: el club registró un promedio de 5,345 aficionados por partido, superando los 3,961 que tenía en Navojoa, demostrando que el béisbol trasciende fronteras.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, fue clave para destrabar el regreso. Confirmó su apoyo para una renovación de 120 millones de pesos del estadio, destacando que Navojoa ama y necesita el béisbol.

De esta forma, el gobierno estatal financiará la renovación del Estadio Manuel Ciclón Echeverría, inaugurado en 1959, símbolo de la historia y fidelidad de la afición.

El nombre del equipo también refleja identidad: los mayos o yoreme, que significa “la gente que respeta la tradición”, son un pueblo indígena con profundas raíces culturales en el sur de Sonora.

Aunque Navojoa es la ciudad más pequeña de la liga, con cerca de 165 mil habitantes, y ha enfrentado problemas de asistencia, el béisbol sigue siendo más que un espectáculo: es un refugio para la comunidad.

Hoy, con el regreso confirmado y un estadio renovado, los Mayos volverán a escuchar ese rugido que marcó generaciones. No será el más grande, pero será el suyo.