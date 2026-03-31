¿El renacer de Mercedes? Las tres victorias en 2026 que marcan el inicio de una nueva era

La escudería alemana lidera la tabla de constructores con 135 puntos, por encima de Ferrari

Pocos comienzos de temporada en la Fórmula 1 pueden calificarse como perfectos. Pero el de Mercedes en 2026 se acerca a esa definición: tres Grandes Premios, tres victorias (Australia, China y Japón), con una ventaja de 45 puntos sobre Ferrari.

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La escudería alemana lidera la tabla de constructores con 135 puntos, por encima de Ferrari (90 unidades), mientras el resto de la parrilla ya queda rezagado. Lo que ha mostrado Mercedes no es solo velocidad, sino una solidez que recuerda su era de dominio.

En las dos primeras carreras, el equipo logró dobletes 1-2, confirmando el alto nivel del coche y pilotos. En Japón, Andrea Kimi Antonelli se llevó la victoria, mientras George Russell finalizó cuarto.

La fiabilidad del motor, la potencia y un paquete aerodinámico equilibrado han convertido al W17 en el monoplaza a vencer. Este rendimiento es resultado de un proceso de reconstrucción desde 2022, cuando cambiaron las regulaciones.

Desde entonces, Mercedes pasó de tercer lugar (2022) a subcampeón (2023), cayó al cuarto (2024) y volvió al subcampeonato (2025). Ahora, en 2026, el equipo dirigido por Toto Wolff demuestra una adaptación superior al resto.

El recuerdo de la era dominante con Lewis Hamilton y Nico Rosberg (2014-2020) vuelve a tomar fuerza. Aunque Hamilton ahora corre para Ferrari junto a Charles Leclerc, el espíritu ganador de Mercedes parece haber regresado.

Sin embargo, Ferrari se perfila como la principal amenaza, con una notable mejoría y la adaptación de Hamilton en progreso, mientras Leclerc mantiene su nivel como uno de los más rápidos.

El reto para Mercedes será mantener su ventaja en todo tipo de circuitos, no solo en los de alta velocidad. La consistencia del W17 será clave para sostener los 45 puntos de ventaja.

Además, el calendario 2026 tiene 22 carreras (menos que las 24 habituales), lo que reduce el margen de error. Hasta ahora, Mercedes ha sido prácticamente perfecto: sin fallas mecánicas, pits impecables y ejecución dominante.

Aunque la temporada apenas comienza, todo apunta a que la Fórmula 1 podría estar viendo el regreso de un gigante. Mercedes ha vuelto a rugir y el resto de la parrilla ya lo resiente.