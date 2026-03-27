El ruedo del Nuevo Progreso se engalana con “AJA TORO”, la nueva obra de Roberto González

GUADALAJARA, JALISCO. – El ruedo de la Plaza de Toros Nuevo Progreso se transformó en un escenario de elegancia y sensibilidad artística para la presentación de “AJA TORO”, el más reciente libro del fotógrafo tapatío Roberto González. En una velada donde la tauromaquia y el arte visual se entrelazaron, y en la que la imagen se convirtió en lenguaje y testimonio de una pasión profundamente arraigada.

TE PUEDE INTERESAR: César Montes, preocupado por enfrentar a Portugal: “Es un partido que nos va a exponer”

La conducción del evento estuvo a cargo del periodista Juan Antonio Hernández, quien sostuvo una conversación cercana con el autor. Durante el diálogo, González compartió los orígenes de su vínculo con el mundo taurino, una afición que ha marcado su mirada artística y su trayectoria profesional.

El momento más conmovedor de la noche llegó cuando, visiblemente emocionado, el fotógrafo agradeció a quienes hicieron posible la obra. Con la voz entrecortada, reconoció el respaldo de colaboradores, amigos y figuras clave del ámbito taurino y cultural.

Entre los participantes del libro destacan el matador Andrés Roca Rey y el cantautor José María Napoleón, así como empresarios, ganaderos y allegados que aportaron textos y reflexiones. “Este libro no es solo fotografía; es el alma de todos aquellos que sienten el toro como yo”, expresó el autor.

La plaza lució una cuidada ambientación que evocó la esencia de Sevilla: iluminación cálida, detalles estéticos y una atmósfera que transportó a los asistentes al corazón de la tradición andaluza.

La propuesta artística de la noche enriqueció la experiencia con presentaciones de flamenco a cargo de los grupos Por Soleá, de Julio de la Isla, y Fuente y Caudal, cuyas actuaciones encendieron la emoción en el ruedo.

Como cierre, la velada regresó a sus raíces con la presencia del mariachi, reafirmando la identidad jalisciense del autor y sellando una noche donde lo español y lo mexicano dialogaron en perfecta armonía. Tras su presentación en su ciudad natal, Roberto González prepara una gira que llevará “AJA TORO” a distintas ciudades de México y posteriormente a España.