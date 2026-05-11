El sueño de Karim López se asoma con el NBA Draft Combine 2026, la antesala de la gloria

Karim López ha cruzado el umbral de Chicago con la certeza de quien lleva algo más que una maleta. Durante el fin de semana, el basquetbolista mexicano arribó a la ciudad de los vientos para cumplir con una cita que cambiará su destino. Y el del basquetbol mexicano para siempre. No venía a jugar un partido cualquiera, sino a presentarse ante el jurado más exigente del planeta basquetbol en el NBA Draft Combine.

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A partir de este lunes y hasta el 17 de mayo, la Wintrust Arena se convertirá en el ojo del huracán del baloncesto mundial. El Combine es la puerta de entrada al sueño. La antesala del Draft. Y solo están invitados los mejores 73 prospectos del mundo con nombres que representan el futuro de la liga más poderosa del deporte ráfaga. Y entre ellos, por primera vez con esta dimensión, uno nacido en Hermosillo, Sonora, que con 19 años lleva en sus hombros la esperanza de un país entero.

Durante esos días, nada queda al azar. Los jugadores son sometidos a una batería implacable de evaluaciones, con mediciones físicas que desnudan cada centímetro, pruebas atléticas que miden la explosión y la resistencia; entrevistas que escudriñan la mente tanto como el cuerpo, exámenes médicos que auscultan hasta el último tendón, y entrenamientos donde cada movimiento es observado por entrenadores, scouts y gerentes generales de los 30 equipos.

Porque esta semana, para cada prospecto, es el parteaguas. Lo que ocurra en Chicago dibujará el mapa de su futuro en el Draft. Y en el caso de Karim, lo que está en juego es aún más alto, al tener la posibilidad de convertirse en el primer jugador nacido en México en ser seleccionado en la primera ronda. Un territorio inexplorado. Una hazaña que ningún compatriota ha logrado antes, ni siquiera Eduardo Nájera, proveniente del baloncesto colegial de Estados Unidos.

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Pero antes del trabajo físico, vino el ritual del azar. El domingo, Karim estuvo presente en la ceremonia anual de la Lotería, el sorteo que define las primeras catorce posiciones de selección global para el NBA Draft 2026. Allí, en ese teatro de combinaciones y esperanzas, los Washington Wizards resultaron favorecidos con el primer turno global, el ansiado Pick número 1.

Detrás de ellos, el orden quedó trazado, con Utah Jazz en el segundo, Memphis Grizzlies en el tercero, Chicago Bulls en el cuarto, Los Angeles Clippers en el quinto, Brooklyn Nets en el sexto, Sacramento Kings en el séptimo, Atlanta Hawks en el octavo, Dallas Mavericks en el noveno, Milwaukee Bucks en el décimo, Golden State Warriors en el undécimo, Oklahoma City Thunder en el duodécimo, Miami Heat en el decimotercero y Charlotte Hornets en el decimocuarto.

Ahora, el escenario está montado. Las posiciones fueron definidas. Los reflectores apuntan a Chicago. Karim López camina por los pasillos de la Wintrust Arena con la mirada fija en algo que aún no ocurre, pero que ya comienza a sentirse. Del otro lado del túnel, el 23 y 24 de junio, lo espera el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. Allí, en el escenario final del Draft, su nombre puede quedar escrito para siempre.