El temple que marca el pulso

La tarde se abrió en el coso sanmarqueño con ese aire expectante que sólo concede la liturgia taurina cuando se anuncian nombres de peso. Daniel Luque, Octavio García “El Payo” y Diego Sánchez comparecieron con el compromiso intacto, dispuestos a sostener el pulso de una afición que distingue entre la intención y la verdad. La corrida, con el hierro de Tequisquiapan, ofreció un abanico de comportamientos que exigió inteligencia, paciencia y oficio.

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“Santander”, el abre plaza, permitió a Daniel Luque construir una faena de temple, armonía y sensibilidad. Destacaron los naturales por el pitón izquierdo, largos y ligados, que conectaron con el tendido. Con mando, ajuste y una estocada certera, el sevillano cortó la primera oreja de la tarde.

Con “Mar de Nubes”, El Payo enfrentó el viento y un toro de fuerza justa. Apostó por la mesura y el toreo en redondo, logrando momentos de hondura y clasicismo, especialmente por el pitón derecho. Sin embargo, la espada le negó el trofeo, quedando todo en ovación.

El tercero, “Andrea”, fue el punto álgido para Diego Sánchez, quien brilló con gaoneras y una faena de temple, profundidad y mando. El toro, de gran nobleza, permitió una obra completa que culminó con la concesión de una oreja, consolidando su trayectoria.

El cuarto, “Cumplimiento”, no ofreció opciones a Luque, quien mostró disposición pero tuvo que abreviar ante la falta de transmisión.

El quinto, “Aroma de Toro”, exigió el máximo oficio de El Payo, quien construyó una faena de valor, lectura y profundidad. Aunque hubo petición, la autoridad no concedió trofeo, quedando en vuelta al ruedo.

Con “Quita Penas”, sexto de la tarde, Diego Sánchez no encontró opciones ante un toro deslucido, firmando un esfuerzo sin recompensa.

El cierre llegó con el toro de regalo, “Caporal”, nuevamente para Luque, quien dejó una faena de cadencia, elegancia y madurez. A pesar de la petición mayoritaria, no hubo premio, quedando en saludo en el tercio.

Así, la corrida dejó como balance la rotundidad de Luque, el oficio de El Payo y la firmeza de Diego Sánchez, en una tarde donde el toreo se reafirmó en su esencia.