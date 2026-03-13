¡El Tri está maldito! Marcel Ruiz se rompió ligamento cruzado y quedó fuera del Mundial

El jugador se lastimó en el juego ante San Diego FC el miércoles y tras hacerle estudios se comprobó la gravedad

La Selección Mexicana está maldita o alguien le hizo brujería, porque la cantidad de lesionados previo a la Copa del Mundo ya no es normal.

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Ahora, el Toluca informó que Marcel Ruiz se rompió el ligamento cruzado anterior, además de sufrir una lesión de menisco medial de la rodilla derecha, por lo que tendrá que ser operado a la brevedad.

De tal forma que el mediocampista mexicano ha quedado fuera de la Copa del Mundo con la Selección Nacional, ya que su recuperación será de 6 a 8 meses.

Marcel Ruiz se lastimó en una acción defensiva en la que estiró demasiado la pierna derecha y le hizo palanca con el césped sintético del Snapdragon Stadium en el juego de Concachampions ante San Diego.

Había la esperanza de que solo fuera un susto, ya que si bien no pudo continuar en el campo, el jugador había abandonado el campo por su propio pie.

Comunicado oficial sobre nuestro jugador Marcel Ruiz. pic.twitter.com/O4v5BoSky8 — Toluca FC (@TolucaFC) March 13, 2026

Sin embargo, en el momento de la lesión, el propio futbolista mostró tremenda preocupación, porque de inmediato sintió que algo importante le había sucedido en la rodilla.

Apenas un día antes de su lesión, el arquero del América, Luis Ángel Malagón, se rompió el tendón de Aquiles, también en juego de Concachampions, y quedó fuera del Mundial.

De tal forma que en menos de una semana, la Selección Mexicana y Javier Aguirre han perdido a dos jugadores importantes en su lista final de 26 futbolistas para la Copa del Mundo.

Lo peor es que la lista de lesionados es larguísima e incluye a Edson Álvarez, César Huerta, Luis Chávez, Gilberto Mora, Rodrigo Huescas, quienes están en rehabilitación, más otros como Santiago Giménez, que lleva meses sin jugar aunque ya está por volver, además de Alexis Vega, que de igual forma apenas ha jugado algunos minutos en los últimos partidos.