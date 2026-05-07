Electoreras las declaraciones de Trump contra México: Ricardo Monreal

Asegura el legislador que la 4T cierra filas con la presidenta Sheinbaum ante la embestida brutal contra su gobierno

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de entrar a territorio nacional son solo electoreras y deben entenderse en el marco del proceso electoral de noviembre en Estados Unidos.

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“No creo que se atrevan, nadie del exterior, a invadir México o a actuar de manera injerencista. Son discursos electoreros. Son discursos en razón de la próxima elección de noviembre de Estados Unidos”, sentenció.

Asimismo, el también coordinador de los diputados de Morena aseguró que los legisladores de la 4T cierran filas con la presidenta de la República, ante la brutal embestida de la que es foco.

Recordó que la historia ha dado lecciones de lo que pasa con las intervenciones extranjeras como la que provocó que perdiéramos la mitad del territorio nacional por una intervención estadounidense.

Monreal Ávila dijo que en México hay nacionalismo y patriotismo y no vamos a permitir ningún tipo de injerencia en nuestro país.

Cuestionado acerca del señalamiento del fiscal interino de Estados Unidos, en el sentido de que habría más acusaciones sobre políticos de México, Monreal Ávila respondió que lo hagan cuando tengan pruebas.

Por otra parte, interrogado sobre el eventual periodo extraordinario, Monreal Ávila dijo que “hay tiempo. Realmente, si nos ponemos de acuerdo, bastarían dos o tres días de periodo extraordinario para desahogarlos. Todavía no nos ponemos de acuerdo, estamos en ese proceso, pero yo tengo confianza en que lograremos acuerdos para el bien del país”.

Agregó que si bien hay un sector muy conservador del país que ve con buenos ojos una intervención extranjera, la gran mayoría de los mexicanos apoya a la presidenta Sheinbaum y defiende a toda costa la soberanía nacional.

Insistió en que la 4T está unida y apoyan sin cortapisas a la presidenta de México ante los ataques brutales contra su gobierno y advirtió que ella tiene autoridad moral por encima de todas estas agresiones.