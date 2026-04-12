Elena Poniatowska inaugura el primer Festival Internacional de Letras en Gustavo A. Madero y recibe homenaje

CIUDAD DE MÉXICO, 19ABRIL2023.- La escritora Elena Poniatowska recibió la medalla Belisario Domínguez por Adán Augusto, secretario de Gobernación, en el Senado de la República, sede Xicoténcatl. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El escenario principal llevará su nombre; la FILGAM reunirá más de 100 editoriales, 85 actividades y 50 talleres gratuitos hasta el 19 de abril

Con más de 100 editoriales instaladas en la explanada de la alcaldía, Gustavo A. Madero inauguró la primera edición del Festival Internacional de Letras, que se realizará hasta el 19 de abril con actividades de literatura, música, historia y deporte. La apertura fue encabezada por la escritora Elena Poniatowska y el alcalde Janecarlo Lozano; durante la ceremonia, el escenario principal fue nombrado en honor de la autora.

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La autora aprovechó la inauguración para exhortar a difundir la cultura y fomentar la lectura. El festival reúne 105 editoriales, más de 85 actividades y 50 talleres gratuitos para todas las edades; la mayoría de las presentaciones se concentrarán en el escenario dedicado a Poniatowska.

Entre los invitados figuran Rigoberta Menchú Tum, Eduardo Matos Moctezuma, Carlos Martínez Assad, Naief Yehya, Mario Bojórquez y Roberto Amezquita, quienes participarán en distintas actividades durante los diez días del encuentro.

El programa incluye una charla sobre la historia de la Basílica de Guadalupe y un diálogo sobre Francisco Villa, Emiliano Zapata, Ricardo Flores Magón y los hermanos Serdán, reconstruido con testimonios de sus descendientes.

También se presentará “Arqueología del fuego nuevo” de Mario Bojórquez, en conversación con integrantes del Círculo de Poesía.

La feria incorpora actividades sobre futbol rumbo al Mundial 2026, como la mesa “Memoria en construcción: el Azteca y el Mundial del 70”, con análisis sobre el Estadio Azteca, y el conversatorio “México 86: donde el fútbol se volvió historia” con exfutbolistas.

La música también tendrá presencia con “Rock y literatura”, en el que participarán integrantes de La Gusana Ciega.

Además, se impartirán más de 50 talleres gratuitos de diversas disciplinas como haiku, encuadernación, cartonería, origami, escritura y grabado.

El alcalde Janecarlo Lozano informó que la República Checa será el país invitado de honor y destacó que el festival es resultado de un trabajo conjunto con la sociedad civil.

El funcionario subrayó que el objetivo es ampliar la oferta cultural y recuperar espacios públicos. “Un libro es un mejor futuro; un libro más en casa es un arma menos en la calle”, afirmó.

Añadió que, junto con estas actividades, se han reforzado las acciones de seguridad, lo que ha contribuido a reducir la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad.