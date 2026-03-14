Elena Rybakina vence a Elina Svitolina y jugará la Final de Indian Wells ante Aryna Sabalenka

Elena Rybakina ha dado otra grata exhibición de ese fulminante estilo de juego. La kazaja trabajó hasta destrabar el encuentro ante Elina Svitolina en la segunda Semifinal de Indian Wells y consiguió el pasaje para la Final para citarse de nueva cuenta con Aryna Sabalenka en lo que promete ser un duelo a muerte por el honor de este WTA 1000.

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Con un resultado final de 7-5 y 6-4, Rybakina volvió a demostrar por qué es considerada una de las jugadoras más temibles del circuito. Elena —que saldrá del Desierto de California con su mejor ubicación histórica, pues desplazará a la polaca Iga Swiatek del segundo casillero de la clasificación mundial— es una de las dos mejores jugadoras de la actualidad y lo demuestra torneo a torneo.

Su ascenso en el ranking es el reflejo de una consistencia que pocas pueden igualar. Luego de superar a Hailey Baptiste, Marta Kostyuk, Sonay Kartal y Jessica Pegula, la nacida en Moscú, Rusia, le encontró la vuelta al estratégico y ofensivo planteo de Svitolina, ex número 3 del planeta, y expuso su mejor repertorio para justificar su avance a la definición del torneo. La ucraniana, conocida por su capacidad para incomodar a las favoritas, no pudo descifrar el tenis de la kazaja.

Quedan pocas palabras para describir el paso de Rybakina desde el otoño pasado, durante la gira asiática. Desde octubre, ha cosechado títulos en las Finales de la WTA y el Abierto de Australia, y el viernes por la noche agregó otro hito al alcanzar su segunda Final de Indian Wells con una victoria por 7-5 y 6-4 sobre la número 9 del mundo, Elina Svitolina, en 1 hora y 46 minutos.

The Women's Single Final is SET 🔥🔥🔥



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Esta victoria marca su duodécimo triunfo consecutivo contra oponentes del Top 10, una racha que comenzó en octubre pasado en Ningbo, donde también levantó el trofeo. Ahora tendrá la oportunidad de extender ese número a 13 cuando se enfrente a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, en la final del sábado.

Rybakina tiene un récord de 7-8 contra Sabalenka a nivel de la WTA, pero ha ganado sus últimos dos enfrentamientos, ambos en finales, en Riad y Melbourne. Esa confianza acumulada podría ser determinante en un duelo que promete emociones intensas.

Si su forma contra Svitolina, y a lo largo de la semana, es un indicativo, la campeona del BNP Paribas Open de 2023 tendrá una gran oportunidad de reclamar su segundo título en el desierto este fin de semana. La kazaja, que ya sabe lo que es ganar en Indian Wells, buscará repetir la hazaña frente a la mejor jugadora del planeta.