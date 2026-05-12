Elías Montiel critica a la Federación por supuesta influencia contra Pachuca

El jugador de los Tuzos consideró que la FMF busca habitualmente la manera de perjudicar al conjunto hidalguense

En Pachuca cayó muy mal el cambio de árbitro para la semifinal de ida ante Pumas, luego de que la Comisión de Árbitros ya había anunciado a Luis Enrique Santander y luego lo cambió por Ismael Rosario López Peñuelas.

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Porque además de ver rara esa situación, Elías Montiel mediocampista de los Tuzos, lo llevó más allá al decir que desde la Federación Mexicana de Futbol, siempre buscan cómo perjudicarlos de alguna u otra manera.

“Todos sabemos que contra Pachuca en temas de arbitraje, de Federación siempre hay algo ahí que nos quieren mover o demás”, dijo de manera contundente este martes en conferencia de prensa.

Seguido de ese comentario, trató de matizarlo un poco al decir que ese asunto no les va a perjudicar, porque ellos están en lo suyo que es intentar avanzar a la Final.

“Eso a nosotros no nos modifica tanto; vamos a hablar en la cancha, vamos a salir a jugar y hacer el mejor partido que podamos hacer”, agregó.

Elías hizo su primer comentario con carga política en contra de la FMF, ya que se sabe que Grupo Pachuca es el contrapeso del grupo de dueños que tiene más poder en el futbol mexicano, encabezado por Emilio Azcárraga dueño del América.

Como Grupo Pachuca de Jesús Martínez habitualmente se opone a decisiones del “club de Toby” dentro de los mismos dueños, en el club hidalguense (así como Montiel lo dijo), creen que eso les pasa factura con la Federación y por eso este tipo de cosas como cambios de árbitros o arbitrajes polémicos contra ellos.

🚨Elías Montiel sobre el cambio de árbitro para la ida entre Pachuca y #Pumas:



“Todos sabemos que contra Pachuca en temas de arbitraje, de federación siempre hay algo que nos quieren mover”.@somos_FOX pic.twitter.com/XxgBAXZC9u — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) May 12, 2026

Solari dijo que Santander estuvo bien más allá de la alineación indebida

Por su parte, el técnico argentino Esteban Solari fue cauto en sus declaraciones al respecto del cambio de árbitro. Aunque también mostró extrañeza, ya que para él Luis Enrique Santander hizo un gran trabajo en la ida de cuartos entre Pumas y América, más allá de la alineación indebida de los azulcrema con echar para atrás un cambio que ya estaba realizado, lo cual avaló el juez central.

“Yo me parece que Santander aceptó muchas cosas, lo veo que es un árbitro muy importante del futbol mexicano, con mucha experiencia; a mí los árbitros con experiencia me gustan porque sé que en estas instancias lo que hace falta es experiencia, pero la decisión que tome la Federación la vamos a respetar.

Y para finalizar, el propio entrenador le echó un poquito de hielo a las declaraciones de Elías Montiel, porque dijo que ellos respetarán las decisiones de la FMF.

“Nosotros en todo el año hemos respetado de los árbitros que nos han tocado y creo que no debería ser una charla el árbitro; debería ser una fiesta de dos equipos que van a competir de buena manera y tratar de que el juego sea fluido porque al fin y al cabo, lo lindo es que el juego fluya y que el árbitro pase desapercibido”.