Elisa Carrillo cumplirá el sueño de bailar “Bolero” de Bejárt en Danzatlán

Ciudad de México, 13 jul (EFE).- La bailarina mexicana Elisa Carrillo celebra diez años de traer al país la gala “Elisa y amigos” y cinco de impulsar el proyecto cultural y educativo Danzatlán con la presentación de “Bolero” del coreógrafo francés Maurice Bejárt, “un sueño hecho realidad” por el nivel de dificultad e importancia de la pieza.

“Es un sueño que después de varios años de estar pensándolo finalmente se pueda lograr (…) estoy en un momento en mi carrera en el que creo que estoy lista, es una pieza icónica que ha sido bailada por muy pocas estrellas”, dijo Carrillo en conferencia de prensa este miércoles.

Del 23 de julio al 1 de agosto se llevará a cabo en el Estado de México y la Ciudad de México el Festival Internacional de Danza Danzatlán, en el que participarán estrellas nacionales e internacionales y donde habrá talleres y conversatorios para el impulso y descentralización de la danza en el país.

La tan añorada pieza de Bejárt con música del francés Maurice Ravel, tendrá como bailarina central a Elisa, quien será acompañada por 40 bailarines hombres mexicanos.

“Que me acompañen bailarines de mi país es algo que nunca soñé porque no imaginé que se podría lograr”, aseguró la también codirectora artística de la Compañía Nacional de Danza de México.

Dicho acto es parte de la Gala “Elisa y amigos” en la que también se tendrá el estreno mundial de “#The_Wall” de la coreógrafa mexicana Yeri Anarika, en la que se hace una crítica a los muros mentales y físicos que existen en la actualidad.

RESPONSABILIDAD Y ARTE

En entrevista con Efe, la primera bailarina del Staatsballett Berlin destacó que la responsabilidad social que la impulsa a hacer este tipo de eventos surgió en ella desde el momento en el que dejó México para cumplir sus sueños.

“Siempre supe que me habían apoyado y siempre tuve ese amor por mi país y por querer gritar de donde soy, siempre ha habido gente que me ha apoyado y que sigue apoyándome y creo que la vida no se trata solo de recibir, hay que dar”, afirmó.

Ahora, en el marco del aniversario, también se han cumplido diez años de la beca Elisa Carrillo en la que, a través de su fundación, el Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Cultura y Turismo buscan impulsar el talento de jóvenes bailarines mexiquenses.

Sin embargo, los temas de presupuesto siguen siendo difíciles, pues confesó que los apoyos tanto del Gobierno como de los patrocinadores no suelen ser suficientes.

“Siempre hay dificultades porque no es fácil conseguir apoyos (…) si tuviera más apoyo podríamos hacer más cosas, eventos más grandes, ir a más lugares de la República, pero desafortunadamente no siempre tengo los apoyos que me gustaría tener. Lo importante es agarrar el presupuesto que se tenga y seguir adelante”, comentó Carrillo.

Pese a lo complicado y a la lucha exhaustiva que le supuso a la considerada mejor bailarina del mundo conseguir los derechos de “Bolero” de Bejárt, la obra hasta ahora no tiene una presentación agendada en el Palacio de Bellas Artes, máximo recinto de las artes en el país.

Según explicó, la gala de “Elisa y amigos” solamente cuenta con dos funciones, una el 31 de julio en el Teatro Morelos de Toluca y otra el 1 de agosto en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, de donde es originaria. Sin embargo aún tiene esperanza de que su trabajo pueda llegar a Bellas Artes. EFE