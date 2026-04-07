Embajada iraní denuncia ataques y rechaza presión de Trump

La representación de Irán en México rechazó las advertencias del presidente estadounidense y denunció ataques contra infraestructura civil, universidades y hospitales

La embajada de la República Islámica de Irán en México difundió un posicionamiento en el que rechazó las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cuestionó el lenguaje de amenaza sobre un posible ataque bajo la narrativa de un supuesto “acuerdo” mediado por la violencia.

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El documento, firmado por el embajador Abdolfazl Pasandideh, sostuvo que Irán no acepta la lógica de la intimidación como mecanismo de negociación, al considerar que desconoce su historia de resistencia ante guerras, invasiones y sanciones.

La representación diplomática afirmó que Irán no es una nación débil, sino un país con estructura económica, social y científica sólida, por lo que rechazó cualquier intento de presión externa o amenaza militar.

Comunicado de la Embajada de la República Islámica de Irán en México sobre las amenazas del presidente de Estados Unidos de destruir las infraestructuras civilizatorias de Irán pic.twitter.com/ks6sJw3uzG — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) April 7, 2026

El embajador acusó a Estados Unidos e Israel de realizar agresiones contra población civil, incluyendo ataques que habrían derivado en asesinatos, destrucción de hospitales, universidades e infraestructura estratégica.

Señaló además afectaciones a centros de investigación, redes eléctricas, sistemas de transporte y producción médica, lo que describió como una escalada de violencia contra sectores clave del país.

La embajada cuestionó la falta de condena internacional y criticó el silencio de organismos multilaterales y gobiernos ante lo que calificó como crímenes contra civiles e infraestructura esencial.

El documento advirtió que la continuidad de estas acciones podría generar un deterioro de la estabilidad global, ante la falta de mecanismos de contención diplomática.

También sostuvo que la narrativa atribuida a Donald Trump sobre una posible “Edad de Piedra” refleja una lógica de destrucción sin distinción entre objetivos militares y civiles, aumentando los riesgos humanitarios.

El posicionamiento concluyó con un llamado a la comunidad internacional para intervenir y frenar la escalada, al advertir que la inacción podría tener consecuencias de alcance global.