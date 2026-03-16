Embajador de EU critica llamado de AMLO a apoyar a Cuba

Ronald Johnson cuestionó el llamado del expresidente López Obrador para apoyar a Cuba y sostuvo que la mejor forma de ayudar al pueblo cubano es empoderarlo directamente

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, cuestionó públicamente el llamado del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para recaudar apoyo destinado a Cuba y sostuvo que la ayuda internacional debe dirigirse al pueblo cubano y no al gobierno que gobierna la isla desde hace décadas.

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Johnson difundió su postura en redes sociales al retomar una frase atribuida al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que señaló que la manera más efectiva de respaldar a los cubanos consiste en empoderar a la sociedad y no en fortalecer al régimen político.

“Parafraseando a Marco Rubio, la mejor forma de ayudar al pueblo cubano es empoderándolo, no al régimen que los ha oprimido durante décadas”, expresó el diplomático al referirse al debate abierto tras la intervención pública del exmandatario mexicano.

La reacción surgió después de que López Obrador pidiera apoyo ciudadano para enviar alimentos, combustible y medicinas a Cuba, en medio de la crisis económica y energética que enfrenta la isla y tras su llamado a realizar depósitos en una cuenta bancaria para canalizar ayuda humanitaria.

Las declaraciones de Johnson se producen en un contexto de creciente discusión regional sobre la situación en Cuba, donde distintos gobiernos latinoamericanos han expresado posturas divergentes respecto al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y a la necesidad de apoyo humanitario.

Mientras algunos gobiernos de la región han insistido en el levantamiento de sanciones y en la cooperación internacional con la isla, la postura estadounidense ha privilegiado mecanismos de presión política hacia el gobierno cubano, con el argumento de promover cambios políticos.