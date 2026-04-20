Embajador de EU lamenta muerte de agentes en Chihuahua

Ronald Johnson lamentó la muerte de dos agentes de la Embajada y dos elementos de la AEI en Chihuahua tras un accidente vehicular; los funcionarios regresaban de un operativo contra narcolaboratorios

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó la muerte de dos agentes estadounidenses y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, quienes fallecieron la madrugada del domingo en un accidente vehicular tras un operativo contra el crimen organizado.

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En un mensaje en sus redes sociales, el diplomático expresó sus condolencias por la pérdida de los funcionarios. “Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con sus seres queridos”, señaló.

Johnson indicó que el fallecimiento de los agentes representa “un solemne recordatorio” de los riesgos que enfrentan quienes participan en tareas de seguridad en México y Estados Unidos. Añadió que este hecho refuerza el compromiso compartido para continuar las acciones en materia de seguridad y justicia.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó que en el accidente murieron Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la AEI, y el agente Manuel Genaro Méndez, junto con dos agentes adscritos a la Embajada de Estados Unidos. El hecho ocurrió cuando regresaban de un operativo en el municipio de Morelos.

Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 19, 2026

De acuerdo con los reportes, el vehículo en el que viajaban perdió el control en la carretera que conduce a la localidad de Guanochi y se desbarrancó. Las autoridades indicaron que no se ha determinado si el accidente está vinculado con algún ataque del crimen organizado.

La Fiscalía estatal informó que el operativo previo permitió localizar y destruir seis narcolaboratorios clandestinos. En los sitios se encontraron contenedores, hornos, cilindros de gas y miles de litros de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, también expresó su pésame por la muerte de los elementos estatales y señaló que ambos servidores públicos trabajaban en tareas de seguridad en la entidad. Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer las causas del accidente.