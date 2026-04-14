Embajador Ronald Johnson: EU golpea a casinos ligados al Cártel del Noreste y su red de lavado

El embajador de Estados Unidos en México difundió las sanciones del Tesoro contra el Cártel del Noreste

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, difundió el anuncio del Departamento del Tesoro sobre sanciones contra una red vinculada al Cártel del Noreste y centró el mensaje en la estructura financiera del crimen organizado. La declaración se emitió este martes tras la acción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

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Sostuvo que los cárteles no operan de forma aislada, sino que dependen de redes que mueven y lavan recursos ilícitos. Indicó que estas estructuras permiten sostener actividades como el tráfico de drogas, el contrabando de efectivo y otras operaciones ilegales en la frontera entre México y Estados Unidos.

Los cárteles no operan solos, dependen de redes que mueven y lavan su dinero ilícito. La acción de hoy del Departamento del Tesoro se dirige contra casinos y asociados vinculados al Cártel del Noreste, golpeando la estructura financiera que sostiene sus operaciones. Cortar el… https://t.co/XYuOOmXkGR — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 14, 2026

El mensaje se difundió en paralelo al anuncio oficial del Tesoro de Estados Unidos, que incluyó sanciones contra individuos y establecimientos señalados por su participación en operaciones financieras del cártel. Las autoridades estadounidenses indicaron que estas medidas forman parte de una estrategia sostenida para intervenir los flujos económicos del crimen organizado.

Tesoro de EU destapa red de lavado del Cártel del Noreste en Tamaulipas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a seis objetivos vinculados a una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste. La acción incluyó a tres personas, dos casinos en Tamaulipas y una empresa señalada como parte de la estructura financiera del grupo criminal.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros identificó a Juan Pablo Penilla Rodríguez, Jesús Reymundo Ramos Vázquez y Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, como operadores relevantes dentro de la red. La medida también alcanzó a Casino Centenario, en Nuevo Laredo, y Diamante Casino, en Tampico, así como a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, SA de CV.

Las autoridades estadounidenses señalaron que estas estructuras facilitan el movimiento de recursos ilícitos que sostienen actividades del cártel. “El Tesoro utilizará todas sus herramientas para proteger a la población frente a cárteles violentos“, indicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Agregó que las redes de financiamiento incluyen tráfico de drogas y contrabando de personas.

El Tesoro indicó que el Cártel del Noreste mantiene operaciones de tráfico de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas, además de extorsión y tráfico de personas en la frontera entre México y Estados Unidos. La organización tiene presencia en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, con control en la zona de Nuevo Laredo.

La acción se sustentó en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que permiten sancionar a organizaciones vinculadas con drogas ilícitas y terrorismo. El gobierno estadounidense recordó que el grupo fue designado como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.

Como resultado, los bienes e intereses de los sancionados en Estados Unidos quedan bloqueados. También se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses mantener transacciones con estas personas o entidades. La medida forma parte de una estrategia sostenida para intervenir las redes financieras del crimen organizado.

Ronald Johnson vinculó la medida con la cooperación bilateral en materia de seguridad. Mencionó el liderazgo del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de una estrategia conjunta orientada a contener las redes delictivas.