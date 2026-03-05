Emiliano Osornio convive con la afición valenciana previo a su debut en la Feria de Fallas

El novillero mexicano Emiliano Osornio se presentó ante la afición de Valencia previo a su debut en la Feria de Fallas 2026

El novillero mexicano Emiliano Osornio sostuvo un encuentro con la afición valenciana en la Flagship Store de Nautalia Viajes de la capital valenciana, en un acto que sirvió como antesala a su compromiso y debut en el coso de la calle de Xátiva el próximo domingo 8 de marzo, dentro de la Feria de Fallas 2026.

El evento fue dirigido por el periodista Jorge Casals y contó con la presencia del maestro Curro Vázquez, actual apoderado del torero mexicano. La reunión congregó a un nutrido grupo de aficionados, así como a reconocidos maestros valencianos como “El Soro”, Javier Vázquez y Vicente Luis Murcia, quienes acompañaron a Osornio en este primer acercamiento con el público previo a su presentación en una de las plazas más importantes del calendario taurino europeo.

La cita del próximo domingo marcará el arranque de los festejos mayores de la Feria de Fallas 2026, una de las ferias taurinas más relevantes de España, por lo que el debut del joven novillero mexicano ha despertado gran interés entre los aficionados.

Durante el encuentro, Emiliano Osornio compartió su entusiasmo por presentarse en Valencia y por conocer de cerca la plaza de toros y la afición de esta histórica ciudad.

“Estoy muy ilusionado con mi debut en Valencia. No tenía el gusto de conocer la plaza de toros ni la ciudad y es preciosa, además de la importancia e historia que tiene en el toreo. Me siento feliz y sé, por lo que me cuentan, que es una gran afición, por tanto, deseando que llegue el domingo”, expresó el novillero mexicano al inicio del acto.

Con esta convivencia con la afición, Emiliano Osornio continúa generando expectación en torno a su presentación en el coso valenciano, donde buscará dejar huella y comenzar su camino dentro de una de las ferias con mayor tradición del panorama taurino.