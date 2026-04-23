Emiliano Osornio se recupera en su domicilio del percance sufrido en Garlin

El novillero Emiliano Osornio se recupera tras un fuerte golpe en el ojo sufrido en la plaza de Garlin, Francia

El novillero mexicano Emiliano Osornio se recupera satisfactoriamente del percance que sufrió en la plaza francesa de Garlin. El diestro toluqueño tuvo que ser atendido en la enfermería de la plaza después de que el quinto novillo lo arrollara durante la faena de muleta, en la que estaba cuajando una gran actuación, sufriendo un fuerte golpe en el ojo izquierdo.

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Tras una primera inspección médica, fue trasladado a un centro hospitalario en el que se le realizaron diversas pruebas radiológicas que descartaron posibles lesiones. Emiliano viajó junto a su apoderado Curro Vázquez hacia Madrid, donde ya se encuentra en reposo.