Emilio Azcárraga confía en Jardine para la Liguilla pese a mal semestre del América

El dueño de las Águilas respaldó al plantel y al DT: “saben jugar Liguillas”; resaltó que han sido Campeones como octavo

Hay confianza por parte del dueño del América para la Liguilla. Aunque claro está que se mantendrá siempre y cuando esta versión azulcrema logre avanzar en la Fiesta Grande.

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Emilio Azcárraga habló de cara a la ida del Clásico Capitalino en cuartos de final ante Pumas el próximo domingo en el Estadio Banorte.

Señaló que si hay un equipo que sabe jugar Liguillas, ese es justo el azulcrema, así que tiene plena confianza tanto en André Jardine como en el grupo de jugadores.

“Viene la Liguilla. Estamos muy contentos de estar en nuestra liguilla número 17 seguida; eso habla del buen trabajo de planeación en nueve años.

“A veces quisiéramos estar más arriba porque te beneficia, pero nos ha tocado ser campeones tanto arriba como abajo. El América sabe perfectamente cómo jugar liguillas. Confío en André y en la plantilla y toda la directiva“, dijo en entrevista con FOX.

Con todo y que en la última fecha, su equipo perdió en casa ante Atlas, entró en último lugar a la Fiesta Grande y se medirán ante unos Pumas que los quieren pulverizar al ser su acérrimo rival y haber terminado en primera posición de la tabla.

¿OBLIGADOS AL TÍTULO?🔥



“Confío en André Jardine, en los jugadores y la directiva”: Emilio Azcárraga habla de las aspiraciones del América.🦅



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Abrió el paraguas por si las dudas

Aunque también Azcárraga aprovechó el micrófono para abrir el paraguas en dado caso de que las Águilas se queden de nueva cuenta en cuartos de final, tal y como le sucedió en el Apertura 2025 con Rayados.

El dueño de Televisa precisó que más allá de los malos resultados, la eliminación en Concacaf y que entraron de panzazo a la Liguilla, el club ha tenido casi una década fantástica con títulos y siempre en peleando en los primeros lugares, lo cual a su consideración a la gente se le olvida rápido.

“Somos de memoria corta, y más en un equipo como el América, pero hay que hacer una evaluación de los últimos nueve años, donde nadie ha hecho lo que nosotros”.