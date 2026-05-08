Emilio Azcárraga visitó de sorpresa al América previo a la vuelta ante Pumas

Henry Martín se dijo sorprendido de que los auriazules quisieron ganar la ida por ‘medios extraños’

Emilio Azcárraga Jean, dueño del América, llegó inesperadamente este viernes a Coapa, en la previa de la vuelta de cuartos de final ante Pumas del próximo domingo.

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La misión de los azulcrema, si bien no es imposible, será sumamente difícil porque tendrán todo en contra, desde el entorno hasta que el global lo tienen que ganar sí o sí, además de que se enfrentan al mejor equipo de la fase regular.

Al respecto habló este viernes el Capitán de las Águilas, Henry Martín, quien se refirió a la visita del dueño y lo que significa para ellos como equipo.

“Es su casa, es el patrón y viene cuando quiere y como quiere. No sabíamos que venía, eso demuestra un compromiso de parte de él, esa motivación extra de ver que estamos en la misma sintonía”.

Aunque esta vez, Azcárraga Jean no dio un mensaje ni nada por el estilo, solo presenció el entrenamiento, además de estar en las oficinas de la institución.

“No hubo charla con el grupo, supongo vino a cuestiones directivas, vio el entrenamiento y eso te motiva más y te impregna esas ganas”, precisó el delantero, aunque él sí se acercó al propietario y charló con él:

“Pude platicar un poco con él, está tranquilo, motivado, con ganas de que llegue el juego; está contento con la respuesta del equipo tras ir 1-3 abajo y de que el equipo tiene respuesta en momentos difíciles”.

Se dijo sorprendido por las ‘mañas’ de Pumas

Por otra parte, mientras en el Pedregal ya dejaron atrás el reclamo de la alineación indebida del América en la ida, el cual no procedió, en Coapa siguen clavados en ese asunto.

Henry se dijo sorprendido de lo que consideró como mañas de Pumas; si bien no usó esa palabra, se dijo “sorprendido” de que los felinos buscaron ganar así el juego.

“Sorprende que metas una queja por eso (error en los cambios) e intenten ganar el partido por medios extraños; no lo compartimos definitivamente, porque nosotros nos matamos en la cancha para sacar el resultado y no sacamos ninguna ventaja de esta situación”.

Aunque cabe aclarar que fue América quien ya había sacado a Miguel Vázquez del campo por Thiago Espinosa, pero cuando Sebastián Cáceres estaba conmocionado, los azulcrema pararon la modificación y la echaron para atrás con anuencia del árbitro Luis Enrique Santander, lo cual derivó en una multa para las Águilas y que el silbante probablemente ya no vuelva a la Liguilla.

“Nosotros no sacamos ventaja de esta situación. Estábamos preocupados por Cáceres; son movimientos rápidos y es difícil tener control de ello. Esperamos que el partido de vuelta sea lo más limpio posible dentro y fuera de la cancha, también en el tema arbitral”, sentenció Henry.