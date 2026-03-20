Emilio de Justo, y un triunfo de peso en el cierre de Valencia

La Feria de Falles en Valencia cerró con una corrida marcada por la destacada actuación de Emilio de Justo y un encierro desigual de Núñez del Cubillo

VALENCIA.- La Feria de Falles en Valencia cerró su ciclo con la novena y última corrida de abono, en la que se lidió un encierro de Núñez del Cubillo, de comportamiento desigual pero con opciones para el lucimiento. El quinto toro destacó por su calidad y fue ovacionado en el arrastre.

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Talavante mostró temple y oficio en su primero, al que toreó con paciencia pese a su pronta falta de fuerza. Logró momentos de calidad, aunque el toro se vino a menos. Con su segundo, el extremeño construyó una faena de matices por ambos pitones, logrando conexión con el tendido; sin embargo, falló con la espada, lo que redujo sus opciones de premio.

Emilio de Justo firmó lo más destacado de la tarde. En su primero cuajó una labor de mano baja y buen trazo, sorteando el viento y aprovechando la entrega del toro. Pero fue con el quinto con el que alcanzó mayor dimensión: una faena completa, de torería y profundidad por ambos pitones. La colocación defectuosa de la estocada le dejó el premio en una oreja, pese a la petición mayoritaria.

Por su parte, Juan Ortega evidenció disposición, aunque sin demasiadas opciones. Su primero careció de fuerza, lo que limitó el lucimiento. Aun así, el sevillano buscó el sitio y dejó detalles de su concepto. En el sexto, con más transmisión, dejó pasajes de clase y temple, aunque sin redondear del todo su actuación.

En el apartado ganadero, el encierro de Núñez del Cubillo ofreció una corrida manejable en líneas generales, con ejemplares de distinta condición que exigieron oficio a los diestros. Destacó especialmente el quinto, bravo y con clase, que permitió una faena de altos vuelos. Otros, en cambio, acusaron falta de fuerza o se vieron condicionados por el viento, factor que influyó durante varios pasajes de la tarde.

Con este festejo concluye una edición de Fallas que combinó momentos de gran nivel con actuaciones irregulares, dejando sensaciones diversas entre la afición. La plaza de Valencia volvió a registrar una notable entrada en este cierre, confirmando el peso de esta feria en el arranque de la temporada taurina en España.