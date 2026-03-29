Emilio Treviño hace historia al coronarse campeón en los clavados de la NCAA

Un mexicano ha puesto el cerrojo final al Campeonato Nacional Masculino de Natación y Clavados de la NCAA. Emilio Treviño deslumbró en el Centro Acuático McAuley del campus de Georgia Tech, para conquistar el primer título nacional de clavados de plataforma en la historia del programa de los Aggies. Y el estudiante de primer año originario de Monterrey, Nuevo León, se bañó de gloria.

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Con una actuación dominante, Treviño sumó 465.30 puntos, su mejor marca de la temporada, y se impuso con claridad al resto de los competidores. Superó al segundo lugar por más de 14 puntos, demostrando una consistencia y calidad que lo distinguieron desde el inicio de la final.

Cinco de los seis clavados del regiomontano recibieron calificaciones superiores a 70 puntos, pero fue en los dos últimos donde selló su victoria de manera contundente, con un 85.00 y un espectacular 92.50 que dejaron sin aliento a quienes seguían la competencia.

A sus 18 años, Treviño se convirtió no solo en campeón nacional, sino también en el primer estudiante de primer año que logra una corona NCAA en clavados para Texas A&M. Su triunfo llegó precisamente en el cuarto y último día de participación de los Aggies en el campeonato, dejando una huella imborrable en el programa.

Más allá del éxito individual de Treviño, el equipo de Texas A&M concluyó su participación en el puesto 30 de la clasificación general por equipos, con un total de 28 puntos. Aunque el resultado colectivo no fue el esperado, la gesta del clavadista regiomontano brilló con luz propia y representó un momento histórico para la institución.

Con esta victoria, Emilio no solo elevó el nombre de Texas A&M en la élite de los clavados universitarios, sino que también puso en alto el talento mexicano en una disciplina exigente y de alto nivel técnico, donde México se consolida como potencia.