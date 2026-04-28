Emite Cámara de Diputados declaratorio de constitucionalidad de reforma contra feminicidios

La Cámara de Diputados de México declara constitucional la reforma para crear una ley general contra el feminicidio en todo el país

Con la aprobación de 27 congresos locales, la Cámara de Diputados de México emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma del artículo 73 de la Constitución para que el Congreso de la Unión expida una ley general en materia de feminicidios.

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La reforma obtuvo la aprobación de las legislaturas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, dijo que una vez realizado el cómputo de votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, se declara la constitucionalidad del decreto para ser remitido al Senado.

El documento, derivado de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de feminicidio.

El régimen transitorio señala que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación referida en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Además, las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas en materia del delito de feminicidio continuarán vigentes hasta la entrada en vigor de la ley general. En dicha ley se determinarán los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

Con esta reforma, deberá establecerse un tipo penal único en todo el país, eliminando disparidades entre códigos penales estatales y se obliga a que toda muerte violenta de una mujer se investigue inicialmente como feminicidio. Las sanciones para quien cometa feminicidio van de 40 a 70 años de prisión.