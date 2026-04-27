Emite IECM lineamientos para revocación de mandato en la CDMX

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) emitió los Lineamientos para la organización y desarrollo del proceso de revocación de mandato aplicables a los cargos de diputaciones, alcaldías y concejalías en la Ciudad de México, correspondientes a las personas electas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.

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De acuerdo con la legislación vigente, los ciudadanos podrán solicitar esta posible revocación de mandato transcurrida al menos la mitad del periodo, lo que implica que podría solicitarse a finales de este año.

En particular, la ley especifica que la solicitud de revocación sólo podrá presentarse una vez transcurrida la mitad del periodo para el que fue electa la persona servidora pública y no podrá llevarse a cabo durante un proceso electoral local ordinario. Los actuales alcaldes y concejales entraron en funciones en octubre de 2024, mientras que los diputados iniciaron en septiembre de 2024, por lo que están llegando a la mitad de su mandato.

El manual aprobado por el IECM señala que tiene como objetivo regular la organización del proceso de revocación de mandato, así como garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía para solicitar, promover y emitir su opinión sobre la continuidad o conclusión anticipada de sus autoridades.

Asimismo, se definen las etapas del procedimiento, que comprenden desde la presentación de la solicitud, la verificación del 10% de apoyo ciudadano en la Lista Nominal, hasta la emisión de la convocatoria, jornada de participación y declaración de resultados.

Por otra parte, se establece que los resultados serán vinculantes únicamente si participa al menos el 40% de la Lista Nominal y, de ellos, el 60% se pronuncia a favor de la revocación del mandato, lo que refuerza la legitimidad del resultado.

Entre las reglas también se contempla un procedimiento técnico para la verificación de apoyos ciudadanos, que incluye la revisión de requisitos, periodos de subsanación y verificación del INE, utilizando formatos impresos y la Aplicación Móvil Apoyo Ciudadano INE.