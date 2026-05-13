¡Emociona, salud en el Mundial Social!

El “Mundial de Botargas por la Salud” reunió a decenas de mascotas en CDMX para promover el deporte rumbo al Mundial FIFA 2026

Con gran éxito y con mucha emoción se llevó a cabo el partido de futbol de exhibición “Mundial de Botargas por la salud”, en el marco del Salud Mundial de Social, a 29 días de la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, certamen del que México será sede de 13 partidos.

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Con la participación de 22 mascotas de instituciones educativas, sindicatos y gubernamentales se celebró el partido en el gimnasio “Edel Ojeda Malpica” de la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional al norte de la Ciudad de México.

El director General de Políticas en Salud Pública de la Secretaria de Salud, Doctor Daniel Aceves Villagrán destacó que el mundial social es una estrategia del Gobierno de México que tiene como propósito dejar un legado de la Copa Mundial de Futbol al pueblo de México tanto en el deporte, las artes, la ciencia, la cultura y otros rubros.

Añadió además que el Salud en el Mundial Social busca concientizar y sensibilizar a la juventud y población mexicana en general a que practique algún deporte y/o realice alguna actividad física.

El funcionario federal resaltó que hasta la fecha se han realizado más de mil 115 eventos en todo el país lo que representa una participación de todos los sectores del Sistema Nacional de Salud.

“México será sede del mundial que será visto por más de seis mil millones de personas que estaremos atentos a los 104 partidos, viendo a las 48 selecciones nacionales, en 39 días que serán como un gran recreo para la humanidad, con más 60 mil voluntarios, una derrama económica con más de 60 mil millones de dólares”, destacó.

Algunas de las botargas que participaron fueron Cheyenne, Zorro, Nano, Águila Beni, Leona, Coyote, Vikingo, Upiixoatl, Hormigón, Oso, Búho, así como las emblemas de la Secretaria de Salud, Muuk, que significa fuerza y vigor y Toj Óol, un hueso sano y fuerte.

Así como Cachito, la botarga de las Águilas Blancas; la de la Fstse, del Sindicato de la Secretaria de Salud, del Conalep, Luna, Max, entre otros.

Previo al partido se rindieron honores a la bandera de México y se hizo un recorrido de la “Luz con Valores”, que tiene como objetivo promover los valores del deporte con una antorcha de paz para fomentar y construir una convivencia armónica para un futuro mejor.