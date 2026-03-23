Empresa privada causa derrame en el Golfo de México

Autoridades federales confirmaron que el derrame provino de un barco; la empresa deberá pagar daños, mientras Pemex encabeza labores de limpieza.

El gobierno federal confirmó que el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, que afecta zonas de Veracruz y Tabasco, tuvo origen en un barco de una empresa privada, por lo que ya se inició una investigación para deslindar responsabilidades administrativas y penales.

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Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que Petróleos Mexicanos (Pemex) no es responsable del incidente, aunque participa de manera activa en las labores de limpieza tanto en el mar como en las costas afectadas.

La mandataria indicó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) intervienen en el caso para evaluar el impacto ecológico y determinar las sanciones correspondientes, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) analiza la posible comisión de delitos ambientales.

Sheinbaum señaló que solicitó al director de Pemex trasladarse personalmente a la zona afectada para supervisar los trabajos y evaluar si se requieren mayores recursos para acelerar la limpieza del área contaminada.

“Y aparte está lo que ocurrió afuera de la refinería Olmeca Dos Bocas, que pudo haber tenido alguna implicación en derrame, pero en todo caso es menor”, expresó la mandataria, aunque aclaró que el principal impacto proviene del derrame ocasionado por la embarcación privada.

La presidenta sostuvo que la empresa responsable deberá resarcir los daños ocasionados a pescadores, prestadores de servicios y comunidades afectadas, aunque el gobierno federal contempla apoyos complementarios para mitigar el impacto económico en la región.

El caso permanece en investigación para establecer con certeza la responsabilidad del incidente y definir las medidas legales y administrativas que correspondan.

“Puede haber un apoyo, pero la empresa tiene que resarcir, evidentemente los daños. Entonces, por eso tiene que haber la certeza de quién provocó este derrame y las consecuencias que esto implica en términos administrativos, que sería la Profepa, e incluso penales, que sería la fiscalía”, agregó la mandataria.