Empresarios nórdicos buscan inversiones en México: Encuentro con Claudia Sheinbaum

Más de 80 directores ejecutivos de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia sostendrán un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

Una delegación integrada por más de 80 directores ejecutivos de empresas de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia inició una visita de trabajo en México con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de inversión y ampliar los vínculos económicos entre el país y la región nórdica.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los empresarios han sostenido reuniones previas con integrantes del gabinete económico y que este martes los recibirá en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional para dialogar sobre proyectos de inversión en distintos sectores productivos.

Explicó que los representantes empresariales se han mantenido varios días en el país para analizar el entorno económico y revisar posibles áreas de colaboración. Señaló que entre los visitantes se encuentran algunos de los principales empresarios de la región nórdica, incluido un grupo familiar con presencia global en sectores industriales y tecnológicos.

La tarde del lunes, el canciller Juan Ramón de la Fuente dio la bienvenida oficial a la misión empresarial en la capital del país y subrayó la relevancia del acercamiento para fortalecer el comercio, la cooperación tecnológica y el intercambio industrial entre México y los países del norte de Europa.

Durante su mensaje, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que el intercambio comercial entre México y la región nórdica supera los cinco mil millones de dólares anuales y que más de 500 empresas de origen nórdico operan actualmente en territorio mexicano.

Estas compañías participan en sectores estratégicos como telecomunicaciones, manufactura avanzada, ingeniería, productos farmacéuticos, energías renovables, transporte y tecnologías industriales, áreas consideradas prioritarias para la modernización productiva del país.

Entre las empresas representadas en la delegación se encuentran corporaciones globales como Ericsson, Nokia, Volvo y AstraZeneca, compañías que buscan ampliar su presencia en el mercado mexicano y explorar nuevas oportunidades de colaboración con autoridades y socios locales.

La misión empresarial se encuentra en México como parte de una iniciativa anual del Grupo Wallenberg, que reúne a corporaciones de los cuatro países nórdicos para organizar giras comerciales de alto nivel en distintos mercados internacionales.

La edición de 2026 eligió a México como destino principal de esta gira, lo que representa la primera misión empresarial de este grupo en el país y una oportunidad para fortalecer los lazos económicos con una región caracterizada por su liderazgo en innovación tecnológica y transición energética.

El encuentro previsto con la presidenta Sheinbaum busca abrir nuevas rutas de cooperación en áreas como innovación tecnológica, movilidad sostenible, industria farmacéutica y energías limpias, sectores en los que las economías nórdicas cuentan con amplia experiencia.