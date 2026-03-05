Empresarios proyectan invertir 100 mil millones de dólares en México, revela Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum informó sobre la reunión del Consejo Nacional de Inversiones en Palacio Nacional, en el marco del seguimiento al Plan México.

Empresarios mexicanos proyectaron inversiones cercanas a 100 mil millones de dólares en los próximos años durante una reunión celebrada en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum e integrantes del Consejo Nacional de Inversiones, espacio donde se revisaron avances del Plan México y proyectos productivos en distintas regiones del país.

La mandataria explicó que el encuentro permitió conocer los compromisos planteados por representantes del sector privado para impulsar nuevas inversiones en diversos sectores económicos, lo que, afirmó, refleja confianza empresarial en el rumbo económico nacional.

“Plantearon cerca de 100 mil millones de dólares de inversiones en los siguientes años”, señaló al referirse al diálogo sostenido con empresarios y funcionarios federales que participaron en la reunión celebrada un día antes en la sede del Poder Ejecutivo.

El encuentro reunió a líderes empresariales de distintos sectores productivos, entre ellos el empresario Carlos Slim Helú, además de integrantes del gabinete federal y representantes vinculados con el desarrollo económico y la relocalización de inversiones en el país.

Sheinbaum sostuvo que la reunión permitió revisar el avance de los proyectos estratégicos vinculados al Plan México, una estrategia del gobierno federal que busca fortalecer el crecimiento económico mediante la coordinación entre autoridades y sector privado.

La mandataria explicó que el Consejo Nacional de Inversiones funciona como un mecanismo de diálogo permanente entre el gobierno y empresarios para identificar oportunidades de desarrollo productivo y acelerar proyectos que impulsen la economía nacional.

Según lo expresado por la jefa del Ejecutivo federal, los participantes en la reunión manifestaron una perspectiva favorable sobre el desempeño económico del país, particularmente en el contexto de las proyecciones de crecimiento hacia 2026.

Las inversiones planteadas por el sector privado se distribuirían en distintos sectores productivos y regiones, en un contexto donde México busca consolidar su posición como destino atractivo para el capital nacional y extranjero.

Sheinbaum sostuvo que el diálogo con empresarios forma parte de una política de coordinación entre el gobierno federal y la iniciativa privada para impulsar proyectos que contribuyan al crecimiento económico y al fortalecimiento de la economía nacional en los próximos años.