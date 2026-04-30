“En Aguascalientes Los Sueños Se Cumplen” exposición fotógráfica de Emilio Méndez en la San Marcos

La centenaria Plaza de Toros San Marcos fue el escenario elegido para la inauguración de la exposición “En Aguascalientes Los Sueños Se Cumplen” de Emilio Méndez. El acto se desarrolló en el marco de la celebración del Encuentro Mundial de Escuelas Taurinas y fue presentado y dirigido por el periodista Memo Leal. Además, acudieron matadores de toros de la talla de Fernando Robleño, Jonathan Blázquez Rovira “Varea” o José María Fijo Copete “El Ciento”, el ganadero y director administrativo de la Escuela Taurina Municipal de Aguascalientes, Claudio Huerta; así como los alumnos de las Escuelas Taurinas invitadas en esta edición.

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“En Aguascalientes Los Sueños Se Cumplen” es una exposición fotográfica de Emilio Méndez y que se desarrolla con el objetivo de poner en valor los Encuentro Mundial de Escuelas Taurinas. Siendo una iniciativa que nace desde la Academia Taurina Municipal de Aguascalientes Alfonso Ramírez “El Calesero”, que invitó a exponer este año a Emilio Méndez, quien es un artista gráfico mexicano.

Con esta exposición, el artista recorre la historia de los encuentros y de escuelas taurinas que han estado presentes desde 2008, cundo comenzaba su andadura. En mayo de ese mismo año se celebraba el primer Congreso Mundial de Escuelas Taurinas en a que se firmó el acta de fundación de la Confederación Mundial de Escuelas Taurinas del Mundo, a través de las distintas federaciones y fundaciones, con la finalidad de promover el intercambio de planes de trabajo y el fortalecimiento de la formación personal y taurina de los alumnos.

Durante este primer Congreso, participaron alumnos de diferentes nacionalidades, quienes llegaron a Aguascalientes con la ilusión de triunfar y de cumplir su sueño de ser toreros, de los cuales muchos de ellos hoy en día lo lograron y son toda una realidad. Nombres como Andrés Roca Rey, Paola San Román, Leo Valadez, Gómez del Pilar, Damián Castaño, Thomas Joubert “Tomasito”, Michelito Lagravere y otros más, dejaron en el ruedo de la Centenaria Plaza de Toros San Marcos que este año cumple su 130 Aniversario, sus primeros capotazos, muletazos y triunfos. De ellos se han podido rescatar algunos momentos captados por la lente de Méndez, que presenta esta exposición fotográfica tanto de algunas sensaciones de los primeros encuentros, así como de 36 de los participantes que hoy en día han logrado su sueño de convertirse en matadores de toros.

Todas las fotografías, que son un fiel testigo de la historia de las importantes reuniones de toreros de todo el mundo, estarán expuestas desde su inauguración el 27 de abril hasta el día 30 de abril en los pasillos de la emblemática Plaza de Toros San Marcos, uno de los cosos más importantes, además de un escaparate fundamental para los novilleros.