En Alemania, Diario Bild revela interés del Borussia Dortmund en Hormiga González

El medio germano señaló que los visores del conjunto aurinegro llevan varias semanas siguiendo al delantero de Chivas

Si Armando González logra ir a la Copa del Mundo y se muestra con la Selección Mexicana, es muy probable que se vaya a Europa.

TE PUEDE INTERESAR: Santiago Giménez retornó a entrenar al parejo con el Milan; podría jugar ante Lazio

Porque si bien se le ha relacionado con algunos clubes importantes del Viejo Continente, desde Alemania se informó que es en particular el Borussia Dortmund el que ya le echó el ojo a la Hormiga.

El Diario Bild publicó el serio interés que tiene en el futbolista de las Chivas, si bien no expresó que exista al momento una oferta formal.

“El Borussia Dortmund lleva tiempo siguiendo de cerca al jugador de 22 años. Se dice que los cazatalentos del Dortmund lo han visto jugar en directo en varias ocasiones. González es considerado rápido y peligroso de cara a portería.

“Además, se dice que quiere dar el siguiente paso en su carrera en Europa, siendo la Bundesliga su principal objetivo”, escribió el medio alemán.

Sin embargo, dicha publicación germana tiene una imprecisión, toda vez que señaló que el interés por Armando es porque podría llegar gratis en verano.

Lo cual no es correcto. La Hormiga renovó contrato con Chivas hasta 2029 en diciembre del año pasado, con lo que, en todo caso, el Borussia Dortmund tendría que pagar una cláusula de rescisión importante.

Cabe señalar que en el cierre del mercado invernal, el CSKA de Moscú ofreció 20 millones de dólares por Armando, pero el jugador no quiso moverse al balompié ruso por estar banneado de las competiciones europeas.

También se le ha relacionado con clubes como West Ham United, Celtic Glasgow, FC Barcelona y Feyenoord, pero sin nada formal.