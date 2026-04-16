En Apizaco impulsan la tauromaquia

Comienza la construcción de la enfermería de la Monumental

Con la colocación de la primera piedra, este miércoles inició la construcción de una enfermería en la Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez “El Pana”, obra que permitirá garantizar atención médica oportuna durante los eventos y brindar mayor seguridad tanto a asistentes como a participantes.

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El proyecto es impulsado por el regidor Arnulfo Alba, presidente de la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública, Vialidad y Transporte.

La iniciativa contempla cuatro acciones principales: la rehabilitación integral de la capilla ubicada al interior del recinto; la construcción de una enfermería en el patio de cuadrillas; la rehabilitación del rastro para asegurar condiciones óptimas de operación e higiene; así como la construcción de módulos sanitarios y vestidores destinados al personal operativo, cuadrillas y usuarios.

Con estas obras se busca fortalecer un espacio emblemático por su valor cultural y tradicional, además de mejorar su infraestructura para colocarlo a la altura de las principales plazas del país. Asimismo, se plantea que este proyecto contribuya al desarrollo del turismo taurino y a la actividad económica local.

En la ceremonia participaron el presidente municipal de Apizaco, Javier Rivera Bonilla; el secretario del Ayuntamiento, Juan Pablo Morales Rico; el regidor Arnulfo Alba; el director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, el matador José Luis Angelino; así como los toreros Uriel Moreno “El Zapata” y Sergio Flores.

Durante el acto, los asistentes reconocieron la iniciativa y destacaron que representa el inicio de una nueva visión institucional hacia esta tradición.