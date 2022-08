En duelo entre hermanos Pachuca le pega 1-0 al León

Constancio Cortés / Oem informex

PACHUCA, HGO. – Ante una pobre entrada en el estadio Hidalgo, los Tuzos del Pachuca, le pegaron a sus hermanos menores del León por 1-0, en aburrido partido correspondiente a la fecha 10, celebrado en el estadio Hidalgo.

De sueño arranque de partido entre dos equipos con necesidad de ganar con planteles que se conocen a la perfección debido a que, en un lapso muy corto, han jugado en ambas instituciones, dando la impresión que se trataba de un interescuadras.

ABURRIDO PRIMER TIEMPO

Fuerte lucha en medio campo, pero con muchas imprecisiones que hacían que el balón cambiara de dueño de un momento a otro, lo que propiciaba que los porteros fueran simplemente espectadores durante los primeros quince minutos.

Los minutos transcurrían y Pachuca y León hacían todo lo posible por aburrir a los 2 mil aficionados que se animaron a asistir al estadio, al pelotear en medio campo sin generar acciones de peligro en alguna de las porterías, llegando así a los primeros 30 minutos del cotejo, si acaso dos disparos sobre el arco de Cota que resolvió sin despeinarse, pero nada relevante.

Luís Chávez y Erick Sánchez, mediocampistas del Pachuca, hacían todo lo posible por limpiar el camino para surtir de balones a Hurtado y sobre todo a Ibáñez, misión imposible ante la pasividad de los delanteros y la buena marca de la defensiva leonesa.

Enfrente el “Chapo” Montes, hecho totalmente en Pachuca bajo la mano del “Ratón” Ayala, dejaba mucho que desear antela marca de Jesús Hernández quien alineó en lugar del suspendido Romario Ibarra.

La primera, real de peligro a favor de los Tuzos, fue hasta los 32 minutos, cuando Kevin Álvarez desbordó por la derecha, centró al área donde Nicolás Ibáñez remató de cabeza, con tan mala suerte que fue exactamente donde se encontraba Rodolfo Cota que de manos envió a tiro de esquina.

El peloteo en medio campo no cesaba, ninguno de los dos hermanos quería cometer fratricidio, respetándose de más hasta el grado del abucheo en la tribuna que no trascendía por tan poca afición en la tribuna, finalizando la primera mitad sin nada que escribir a casa, porque Pachuca y León no querían perder, pero tampoco ganar.

EL SEGUNDO MÁS

Roberto de la Rosa se convirtió en el hombre más peligroso del Pachuca ya los 52 minutos, tuvo todo para anotar el gol para si equipo, pero se precipitó y voló el disparo cuando e la tribuna se cantaba el gol.

A los 60 minutos, Almada, en su desesperación por ganar, envió a la cancha a al colombiano Hinestroza, Javier López, quien se presentó con Pachuca y a Israel Luna, en un intento de cambiar las cosas a su favor, pero el partido como tal no crecía, ambos equipos aburrían a más no poder.

A los 69, León se quedó con 10 futbolistas por expulsión al francés, Celestine, tras falta intrascendente sobre Nico Ibáñez que, a decir verdad, ni siquiera ameritaba la amarilla.

Con diez hombres, el León se replegó aún más, el empate era bueno para ellos y de paso exhibió las carencias ofensivas del Pachuca que aún parecía sacudido con la derrota que le propinó el América a media semana, mismo que le cortó una racha de 21 partidos sin perder.

EL GOL DE LA DIFERENCIA

El ir y venir del balón en medio campo se repetía sin cesar, hasta que a los 85 minutos Javier “Chofis” López recibió de Hinestroza por la izquierda, se quitó a su marcador y centró al arribo de Israel Luna quien remató chocando el balón de derecha al arco de Cota que se hizo “bolas” con su defensiva no pudo evitar el gol de la diferencia

Luna, jovencito de 20 años, debutó con gol para darle el triunfo a los Tuzos sobre sus hermanos menores para llegar a 15 unidades y recuperar la sexta posición en la tabla de clasificación, mientras que los Esmeraldas continuarán hundidos en la parte baja de la tabla con 9 puntos.

En los minutos finales, (compensación) Rodolfo Cota se fue al remata em busca del empate y su remate salió muy débil a las manos de Ustari quien no tuvo problemas para congelar el ataque leonés, finalizando el partido sin mayores movimientos ni sobresaltos en ambas porterías.

Los Tuzos, cumplirán su tercer partido como locales el próximo jueves al recibir a los Rojinegros del Atlas en partido correspondiente a la adelantada fecha 16.

GOLES:

1-0, MINUTO 85.- La “Chofis” López recibió por la izquierda, tras quitarse la marca de Ambriz, centró a la llegada de Luna, quien solo tocó el balón de derecha para darle el triunfo a su equipo y de paso anotar su primer gol en primera división.