En este momento no hay fracking en México: Sheinbaum

La presidenta sostuvo que el país ya consume ese energético desde Texas y que la decisión no será política ni unilateral. Se estableció un plazo de dos meses para recibir un dictamen técnico sobre el tema

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó abrir una revisión formal sobre el gas no convencional en México a partir de un criterio de soberanía energética. Expuso que 75 por ciento del gas que consume el país ya es no convencional, pero llega desde Texas, lo que obliga a revisar si existen condiciones para reducir esa dependencia.

LEE ADEMÁS: Concierto GRATIS de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México: fecha y hora del evento

Sheinbaum estableció un plazo de dos meses para recibir un dictamen técnico. Indicó que el resultado permitirá definir si el país avanza a una segunda etapa o descarta la explotación. “En este momento no hay una explotación de gas no convencional”, afirmó. Añadió que el proceso incluirá expertos con experiencia y perfiles críticos.

Sheinbaum explicó que, en caso de avanzar, Pemex operaría el desarrollo mediante contratación de tecnología sin ceder recursos a empresas extranjeras. Indicó que el principal beneficio sería la disponibilidad de gas en territorio nacional y destacó que la decisión responde a un criterio de soberanía energética.

Recordó que durante años rechazó el fracking por sus daños sobre el agua, aunque dijo que hoy observa innovaciones técnicas que podrían disminuir parte de esos impactos. Por esa razón convocó a especialistas de varias instituciones para analizar reservas, costos, geología, tratamiento de agua, emisiones e impactos ambientales antes de tomar cualquier definición.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum aclaró varias veces que no existe una autorización previa ni una decisión cerrada para explotar yacimientos. “La decisión la vamos a tomar en términos del conocimiento científico”, sostuvo.

El panel visible fue cuestionado por su inclinación técnica hacia la extracción y por la ausencia de más voces sociales, sanitarias y comunitarias. La presidenta respondió que el grupo incluye perfiles críticos y que en dos meses se espera apenas una primera orientación.

También rechazó que el proceso implique entregar recursos a empresas transnacionales y aseguró que su gobierno no va a actuar en secreto ni a repetir esquemas de administraciones anteriores.

La mandataria añadió que cualquier escenario futuro tendría que pasar por diálogo y consulta con las comunidades de las zonas involucradas. Dijo que el gobierno no impondrá proyectos y que incluso una conclusión negativa del comité sigue abierta si la tecnología resulta demasiado costosa, insuficiente o ambientalmente inviable.

El debate quedó enmarcado dentro de una política energética que prioriza renovables, almacenamiento con baterías y recuperación del gas que hoy se quema en la atmósfera.