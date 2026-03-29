“En México nadie nos va a ganar”; Erik Lira se envalentona pese a insípido empate ante Portugal

Al mediocampista de Cruz Azul le tiene sin cuidado la presión de la afición en el Estadio Azteca de cara al Mundial

Erik Lira encarna lo que quiere Javier Aguirre en esta Selección Mexicana: jugadores que no se achiquen ante la presión, incluso tras el empate ante Portugal, donde el Tri terminó abucheado en el Estadio Banorte.

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A su salida del Coloso de Santa Úrsula, el mediocampista fue contundente al asegurar que durante la Copa del Mundo, pese a la exigencia de la afición, ningún equipo podrá derrotar a México en casa.

“En el Mundial van a decir que México es la élite… es en nuestro país y aquí en México nadie nos va a ganar”, afirmó.

El jugador surgido de Pumas dejó claro que no le preocupa la presión ni las críticas, ya que confía en que el equipo logrará ganarse a la afición rumbo al Mundial.

“¿Proceso de reconciliación? No, ninguno… cada quien tiene su derecho, paga su boleto; no nos asusta”, expresó.

La Selección Mexicana viajará este domingo a Chicago para preparar su partido del martes ante Bélgica en el Soldier Field.

El conjunto de los Red Devils llega tras golear 5-2 a Estados Unidos, en un resultado que lo coloca como un rival de alta exigencia para el Tri.