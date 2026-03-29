“En México nadie nos va a ganar”; Erik Lira se envalentona pese a insípido empate ante Portugal

Erik Lira encarna lo que quiere Javier Aguirre en esta Selección Mexicana: jugadores que no se achiquen ante la presión, incluso tras el empate ante Portugal, donde el Tri terminó abucheado en el Estadio Banorte.
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A su salida del Coloso de Santa Úrsula, el mediocampista fue contundente al asegurar que durante la Copa del Mundo, pese a la exigencia de la afición, ningún equipo podrá derrotar a México en casa.
“En el Mundial van a decir que México es la élite… es en nuestro país y aquí en México nadie nos va a ganar”, afirmó.
El jugador surgido de Pumas dejó claro que no le preocupa la presión ni las críticas, ya que confía en que el equipo logrará ganarse a la afición rumbo al Mundial.
“¿Proceso de reconciliación? No, ninguno… cada quien tiene su derecho, paga su boleto; no nos asusta”, expresó.
La Selección Mexicana viajará este domingo a Chicago para preparar su partido del martes ante Bélgica en el Soldier Field.
El conjunto de los Red Devils llega tras golear 5-2 a Estados Unidos, en un resultado que lo coloca como un rival de alta exigencia para el Tri.