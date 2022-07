En México no habrá recesión a pesar de las predicciones de Moody’s para 2023

URBANO BARRERA

Foto: Cuartoscuro

En 2023 no habrá recesión en México pronosticó el presidente Andrés Manuel López Obrador y afirmó que si el T-mec implica ceder soberanía no se aceptará.

“No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero. No tiene razón y si en el pasado se hizo ahora no”, estableció.

Explicó que “ya pasamos la etapa más peligrosa de la pandemia, crece la inversión extranjera, el empleo y avanza la reactivación económica”, expresó.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional presentó gráficas del crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos y China.

Agregó que el peso sigue muy fuerte, “fortachón”, a mí no me gustaría decir que es un “súperpeso”, ese término no me gusta, señaló.

El Ejecutivo federal añadió que se reforzará el plan anti-inflación, por lo que se reunirá con productores y distribuidores de alimentos.

Estableció que a pesar de la crisis México crecerá y ello se puede ver en el crecimiento de la inflación en distintos puntos del mundo.