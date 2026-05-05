En México se vive momento de incertidumbre, pero sigue siendo un país de oportunidades: Carlos Torres Vila

Asegura que BBVA sigue apostando por México y mantiene la inversión de 100 mmdp para el periodo 2025-2030

Si bien en México se vive “un momento de incertidumbre”, el Grupo Financiero BBVA asegura que sigue siendo un país de enormes oportunidades, y consideró que las perspectivas a medio plazo para el país son favorables, “impulsadas por iniciativas como el Plan México”.

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En el inicio de los trabajos de la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2026, en Ciudad de México, Carlos Torres Vila, presidente del Grupo, aseveró que nuestro país tiene las condiciones para atraer inversiones.

“Como bien saben, el nivel de crédito sobre PIB (producto interno bruto) sigue siendo muy bajo frente a otras economías. Esto significa que existe mucho espacio para crecer, para financiar inversión productiva, para ampliar la inclusión financiera”, señaló.

Eso sí, reiteró que el Grupo mantiene su anuncio hecho el año pasado, de que se está haciendo una inversión de 100 mil millones de pesos para el periodo 2025-2030, que se está destinando a innovación, a infraestructuras, a personas.

Por ello, reiteró, “creemos en México, creemos en su capacidad industrial, en su talento, en su integración con Norteamérica, en sus empresas, en su potencial de crecimiento. Y queremos seguir siendo el banco que acompaña este crecimiento”.

Torres Vila destacó que en México se vive “un momento de transformación profunda, un momento de incertidumbre, sí, pero también de enormes oportunidades. México tiene las condiciones para atraer inversión, fortalecer su tejido productivo, integrarse aún más en las cadenas globales de valor y elevar su potencial de crecimiento”.

En ese tenor, sostuvo que BBVA tiene la escala, la tecnología, el talento, el compromiso para contribuir a que ese potencial se haga realidad, y señaló que su “función es clara, canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, acompañar a familias y empresas, impulsar la innovación, apoyar la sostenibilidad y generar progreso.

“Lo hacemos desde una posición de liderazgo, con los mejores resultados de nuestra historia, con una estrategia clara, con una apuesta decidida por la inteligencia artificial y con un compromiso de largo plazo con México”, aseveró.

Destacó que, “incluso, en entornos complejos, la economía global -y particularmente la mexicana-, sigue generando oportunidades”.

Y en este contexto, consideró que el Plan México está orientado a fortalecer el mercado interno, elevar los salarios y fomentar un crecimiento más sostenible e inclusivo.

Carlos Torres sostuvo que la proximidad geográfica e integración comercial de nuestro país con Estados Unidos, su capacidad industrial, su estabilidad macroeconómica y su talento le otorgan ventajas relevantes.