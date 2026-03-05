BIVA ha destinado cerca de 40 mil millones de pesos al financiamiento de proyectos orientados al desarrollo económico de las mujeres

La diversidad no es un discurso aspiracional, es una verdadera ventaja competitiva, aseveró la subsecretaria de Hacienda, Maricarmen Bonilla durante el timbrazo de apertura de la sesión de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), con motivo de las actividades que lleva a cabo en la semana por el Día de la Mujer.

Si bien dijo que hay mujeres que ocupan espacios de liderazgo, participando en el sistema financiero, empresarias e inversionistas, pero destacó que sólo 17.5% de los asientos en los consejos de administración en México están ocupados por mujeres.

Y en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) el promedio es de 32.5%, “que sigue siendo bajo, debería ser cercano a 50%. En la banca múltiple la participación femenina en alta dirección ronda en 28% y apenas una de cada 5 empresas lideradas por mujeres cuenta con un crédito activo. Esto no sólo es una brecha de inclusión, también representa una oportunidad de profundizar la inclusión financiera y expandir los mercados“.

Coincidió con María Ariza, directora general de BIVA; Blanca Estela Pérez, presidenta de la Comisión de Diversidad e Inclusión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Michelle Ferraria, Presidenta de WEF Iberoamérica, que siguen existiendo brechas importantes como el que solo 3 de cada 10 profesionales en carreras STEM son mujeres; en México, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer recibe en promedio 65.

También, que solo el 46% de las mujeres participa en la economía formal y apenas el 13% de los asientos en consejos de administración están ocupados por mujeres, lo que subraya la importancia de impulsar iniciativas que fortalezcan el liderazgo femenino y el acceso al capital en sectores estratégicos.

Asimismo, en la celebración de la séptima edición de BIVA Mujeres, cuyo evento central fue el panel “Mujeres en la Era Digital”, se dialogó sobre el papel de la tecnología, el capital y la educación en la participación de las mujeres en la economía digital.

El encuentro reunió a alrededor de 200 asistentes y contó con la participación de Maricarmen Bonilla; Sanaa Abouzaid, Directora Regional del International Finance Corporation (IFC) para México y Centroamérica; Ángel Cabrera Mendoza, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Lourdes Colinas, Oficial Nacional de ONU Mujeres México quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la inclusión financiera y generar condiciones que amplíen la intervención de las mujeres en la economía.

María Ariza aseveró que “vivimos en una realidad en la que la disrupción es la norma: la IA redefine industrias completas, la computación cuántica se asoma en el horizonte y en cada una de estas fronteras hay mujeres generando propiedad intelectual, atrayendo inversión y construyendo empresas de clase mundial”.

La jornada también incluyó otras actividades y mesas de diálogo realizadas en colaboración con organizaciones internacionales como el International Women’s Forum (IWF) y el Women Economic Forum (WEF), en las que representantes del sector público, privado, financiero y tecnológico analizaron los avances en materia de equidad y los retos de inclusión que persisten.

Los esfuerzos de BIVA por impulsar una mayor inclusión en el mercado de capitales se reflejan en iniciativas como BIVA Mujeres y en el impulso del primer Bono de Género en México, realizado en 2020, orientado a canalizar financiamiento hacia proyectos productivos liderados por mujeres.

Asimismo, BIVA ha canalizado cerca de 40 mil millones de pesos para financiar proyectos enfocados específicamente en el impulso y desarrollo económico de las mujeres, contribuyendo a fortalecer su participación en la economía.