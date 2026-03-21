El senador aseguró que el partido prioriza el trabajo institucional sobre la disputa anticipada por candidaturas

Movimiento Ciudadano no enfrenta “canibalismo” interno rumbo al proceso electoral para la renovación de la gubernatura de Nuevo León, afirmó el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, al señalar que el partido mantiene cohesión interna y evita disputas anticipadas por candidaturas.

LEE ADEMÁS: Cancún va por Distrito Financiero con inversión de 1,300 mdd

“Lejos de andarnos canibalizando, como en otras fuerzas políticas, o bien peleando desde ahorita para ver quién sale primero y decir: ‘ah yo’, no nosotros nos estamos dedicando a que lo importante en este momento, es cumplir con nuestras responsabilidades constitucionales, es trabajar”, expresó.

Las declaraciones se dieron durante un encuentro con habitantes de Santa Catarina, donde escuchó planteamientos sobre las condiciones del municipio y expuso propuestas para atenderlas.

Al ser cuestionado sobre el ambiente interno de Movimiento Ciudadano de cara a 2027, sostuvo que el partido se mantiene enfocado en sus funciones públicas y no en la competencia interna.

Explicó que el proceso de definición de candidaturas se lleva a cabo mediante mecanismos institucionales, sin decisiones concentradas en una sola figura y con participación colectiva.

“En Movimiento Ciudadano estamos siguiendo un proceso sumamente institucional en la selección de nuestras candidatas y candidatos, no hay monopolios ni candidaturas que le pertenezcan a una persona en lo particular, y yo soy la primera persona en reconocerlo. Esto tiene que ser un trabajo que se desarrolla en equipo, el partido es una plataforma que ha sido impulsada por el trabajo de muchísima gente y ese es el mensaje que estamos dando”, señaló.

Respecto a posibles alianzas, indicó que estas deben construirse sobre coincidencias reales y un proyecto común, de lo contrario carecen de viabilidad.

“Porque una alianza sin un proyecto realmente, pues no sostiene la prueba del ácido”, aclaró al señalar que Movimiento Ciudadano prioriza su fortalecimiento interno, con presencia en Nuevo León y proyección a nivel nacional.

“Nosotros nos estamos concentrando, más allá de politizar y o prostituir las alianzas, en trabajar para crecer nosotros como movimiento sabiendo que, aunque sea solos, nos alcanza perfectamente para demostrarlo a la gente de Nuevo León y de todo México, que es la mejor alternativa“, afirmó.

Colosio Riojas también destacó que Movimiento Ciudadano mantiene trabajo territorial en distintas regiones del estado, incluido Santa Catarina, con el objetivo de atender directamente a la población.

“Nos interesa trabajar en todo Nuevo León, hermano, por eso estamos también aquí en Santa Catarina”, indicó.

En el encuentro participaron el coordinador estatal del partido en Nuevo León, Baltazar Martínez Ríos, así como las diputadas Marisol González y Sandra Pámanes, quienes coincidieron en que el partido mantiene una ruta de trabajo basada en la unidad y el cumplimiento institucional.