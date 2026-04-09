En Pumas advierten:”No hemos llegado a nuestro techo”

Alan Medina señaló que están enfocados en sacar los 12 puntos que quedan; Nathan Silva dijo que han recuperado ADN

Los Pumas han tenido un muy buen Clausura 2026, si bien por ahora son quintos de la tabla con 24 puntos, pero a uno del Pachuca que es cuarto y a dos del Toluca que es tercero.

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Por ello, para los universitarios es importante conseguir la mayor cantidad de puntos posibles en los cuatro partidos restantes de la fase regular, con la misión de entrar entre los primeros cuatro y recibir la vuelta de los cuartos de final en casa.

El equipo de Efraín Juárez ha mostrado un gran nivel y prueba de ello es que estuvieron a punto de ganarle a Chivas como visitantes, de no ser por un penal polémico en el último minuto.

“Aún no estamos en nuestro techo”: Alan Medina

Este jueves, los auriazules entrenaron en el Estadio Olímpico Universitario, sede del partido del próximo domingo ante Mazatlán FC, donde buscarán sumar tres puntos para escalar posiciones.

En ese contexto habló Alan Medina, jugador que llegó como una apuesta a corto plazo y que ha dado muy buenos resultados, al grado de ser adquirido de forma definitiva con contrato hasta 2028.

El atacante mandó un mensaje claro en la recta final del torneo: estos Pumas aún no alcanzan su máximo nivel.

“Estamos en un nivel importante, pero no hemos calificado; tenemos que no bajar los brazos y subir el nivel. Todavía no hemos llegado a nuestro techo”, dijo en conferencia de prensa.

Con 28 años y tras pasar por varios clubes, Alan se ha consolidado como un titular inamovible para Efraín Juárez.

Medina ve los próximos partidos ante Mazatlán, Atlético San Luis, Juárez FC y Pachuca como la oportunidad ideal para alcanzar su mejor nivel rumbo a la Fiesta Grande.

Además, es probable que Pumas no pierda jugadores por convocatorias a selección, aunque Guillermo Martínez ha sido considerado por Javier Aguirre en el Tricolor.

“Nos queda mucho por recorrer, y estos partidos nos van a servir para llegar a la Liguilla en nuestro mejor nivel. Pueden esperar al Pumas que han visto: de entrega total, sin dar ninguna pelota por perdida durante los 90 minutos”, agregó Alan.

Alan Medina advierte que Pumas todavía no ha llegado a su techo y que tienen para incrementar más su nivel de cara a la Liguilla pic.twitter.com/1wwZHEzBVI — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) April 9, 2026

“Hemos recuperado el ADN de Pumas”: Nathan

También habló el defensa central brasileño Nathan Silva, quien está por cumplir tres años en el club y ya es un referente en la institución, pese a no haber logrado aún un título.

Tras los buenos resultados del equipo, especialmente después de la eliminación en Concacaf, señaló que el club ha recuperado su identidad y su ADN.

“Estamos en un proceso importante, hemos recuperado mucho ADN del club en la entrega y la garra, y debemos seguir por este camino con humildad y esfuerzo”.

Ya se ve como líder en Pumas

Nathan también habló de su rol como líder dentro del equipo, al haberse consolidado desde su llegada en 2023.

“Me siento líder, siempre busco lo mejor para mis compañeros. Hablo con los líderes del grupo y con los jóvenes, intento ayudar en lo que pueda”, comentó.