Diputadas federales urgieron a avanzar en las reformas a la ley para garantizar la movilidad y acceso a trámites a menores en caso de padres ausentes o incluso deudores alimentarios.

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La iniciativa, que fue presentada primero en Colima, conocida como Ley Cazzu, por la cantante argentina que enfrentó un litigio con el cantante Cristian Nodal por los permisos para sacar a su hija del país, fue llevada a la Cámara de Diputados por el diputado Ernesto Núñez Aguilar.

Detalló que se trata de garantizar el derecho a la movilidad y trámites esenciales de menores, eliminando trabas burocráticas impuestas por padres ausentes o deudores alimentarios, permitiendo que madres/tutores gestionen pasaportes, salud y educación sin ese consentimiento.

El legislador del PVEM explicó que más de 50 legisladores se adhirieron a la iniciativa y advirtió que es inaceptable que el padre o madre que abandonan a sus hijos todavía tengan derechos y puedan impedir que los menores tengan acceso a mejores oportunidades.

Consideró que es injusto que quien sí está a cargo de sus hijos, la mayoría de las veces las madres y muchas de ellas solteras tengan que pedir permiso y estén en manos de padres ausentes.

Dijo que con esto se retoma una legislación similar que se presentó en Colima y explicó que se le llama como Ley Cazzu, no porque se pretenda crear polémica, sino porque esta cantante fue la que visibilizó el problema de la movilidad en casos de padres irresponsables.

Advirtió que el abandono parental no tiene porqué seguir siendo un instrumento de control, porque quien decide no estar no debe decidir por quien sí está y dijo que con esta reforma se corrige una injusticia.

Además, mencionó que la ley establecerá mecanismos ágiles, accesibles, con perspectiva de género y de derechos de la niñez para que la persona que ejerza de manera principal la guarda y custodia, frente al abandono o al incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones de crianza, de alimentos o de convivencia por parte del otro progenitor, pueda obtener autorizaciones de movilidad nacional e internacional de amplia temporalidad, sujetas a control judicial, a la protección integral de niñas, niños y adolescentes y a las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho de movilidad de niñas, niños y adolescentes frente al abandono parental. Entre lo propuesto destaca que se tiene que establecer que el Estado garantizará que en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en materia familiar que involucren la salida del territorio nacional, el traslado o la movilidad interna e internacional de niñas, niños y adolescentes se privilegie en todo momento su interés superior, su derecho a la vida familiar, a la identidad y a la libertad de tránsito.

Asimismo, se garantizará que el incumplimiento de tales obligaciones no se use como forma de violencia o de control sobre quienes ejercen efectivamente las tareas de cuidado.