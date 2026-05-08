Aunque para algunos analistas es demasiado tarde, autoridades y empresarios de México y Canadá acordaron fortalecer la asociación estratégica binacional en materia económica, a dos meses de que inicie la revisión del tratado comercial que se tiene con Estados Unidos.

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En Toronto, durante el primer día de la misión comercial, ante empresarios de los dos países, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard y su homólogo, el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, aseguraron que se incrementará el comercio y las inversiones bilaterales, en cumplimiento del Plan de Acción México-Canadá, que lanzaron en 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney.

“Estamos buscando nuevas posibilidades en un mundo que cambia todos los días. ¿Qué hacer frente a la incertidumbre? Abriendo nuevas oportunidades, tratando de estar cerca de amigos, cerca de socios confiables, cerca de otras oportunidades en el mercado”, dijo Ebrard Casaubon.

En este sentido, Erika Ruiz, docente del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamérica de la CDMX, aseguró que ya es algo tarde para iniciar pláticas con Canadá, cuando ello se tuvo que haber hecho desde que se cambió de TLCAN a T-MEC.

Por lo que ahora, consideró, “será un T-MEC muy diluido, menos tripartita. México tendría que haber volteado a ver hacia otros lados desde la primera vez que el presidente Donald Trump asumió el poder”.

En la mesa de análisis “T-MEC bajo presión“, sostuvo que de nada le sirve a nuestro país tener más de 50 tratados comerciales, mientras que Aribel Contreras, académica del Departamento de Estudios Empresariales, asestó al señalar que desde hace tiempo México dejó de tener presencia en el concierto internacional, y ahora, es difícil que alguna nación le dé apoyo.

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Pablo Cotler, académico del Departamento de Economía, observó que a pesar de tantos tratados, “una cosa es lo que el gobierno quiere y otra lo que quieren las empresas”.

Gerardo Herrera, también del Departamento de Estudios Empresariales, aseveró que la dependencia de México de Estados Unidos es tal en el renglón económico, que México no es tan importante para Estados Unidos, como el vecino país lo es para nosotros, “es más lo que les exportamos que lo que les importamos”.