Encharcamientos e inundaciones persisten en Benito Juárez por drenaje obstruido; comienzan labores de desazolve ante temporada de lluvias

La demarcación reportó, hasta el momento, el retiro de 600 toneladas de azolve y despliegue de trabajos en todas las colonias para prevenir afectaciones

Los encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias continúan como uno de los principales problemas en la alcaldía Benito Juárez debido al taponamiento constante de la red secundaria de drenaje por acumulación de basura y residuos, por lo que autoridades de la demarcación aseguran que ya realizan trabajos preventivos de desazolve en todas las colonias con el objetivo de mejorar el flujo hidráulico y reducir riesgos.

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De acuerdo con el alcalde, Luis Mendoza, estas acciones se desarrollan a través del área de Operación Hidráulica y Saneamiento, que puso en marcha un programa de limpieza preventiva en la red de drenaje con cobertura en toda la demarcación.

“Vecinas y vecinos, en Benito Juárez nos estamos anticipando a la temporada de lluvias, por eso comenzamos con nuestro programa de desazolve para evitar problemas en la red de drenaje porque el tiempo no perdona, seguiremos trabajando en todas las colonias para prevenir incidentes”, señaló el alcalde.

Resaltó que, de octubre de 2025 a la fecha, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, se han retirado alrededor de 600 toneladas de azolve, equivalentes a más de 400 metros cúbicos de residuos acumulados en la red.

Alcaldía Benito Juárez implementa trabajos de desazolve previo a temporada de lluvias.#Comunicado:

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Explicó que, hasta el momento, los trabajos han abarcado 30 colonias, entre ellas Portales, Del Valle, Del Carmen, Moderna y Narvarte, y se prevé continuar con las labores en el resto del territorio.

Indicó que los trabajos continuarán de manera permanente en todas las colonias, con el objetivo de mantener en operación la infraestructura hidráulica, prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias y generar condiciones más seguras y funcionales en la demarcación.

En tanto, el jefe de Unidad Departamental de Operación Hidráulica y Saneamiento, Edgar Santiago, indicó que el objetivo es reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

“Estamos atendiendo las solicitudes de desazolve en toda la alcaldía con el objetivo de poder tener una temporada de lluvias tranquila y evitar encharcamientos e inundaciones. Es muy importante pedir el apoyo de todos nuestros vecinos para que no tiremos basura en las calles, evitemos echar las heces de los perros dentro de las coladeras, eso va a ayudar mucho a que podamos mitigar inundaciones y que tengamos nuestra calle limpia. Con orden y seguridad, trabajamos para ti”, afirmó.

Como parte de las medidas preventivas, aseguró que la alcaldía implementó un sistema de monitoreo en tiempo real en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Gestión Integral del Agua, el cual permite alertar a la población hasta con 30 minutos de anticipación sobre las zonas donde se prevé la caída de lluvia.

“Podemos decirles con 30 minutos para que tomen las precauciones necesarias y nosotros estaremos muy al pendiente en esas zonas con nuestros equipos hidroneumáticos y todo lo que es los equipos de emergencia con los que cuenta la alcaldía Benito Juárez”, explicó Edgar Santiago.

Finalmente, Lorena Robledo, vecina de la colonia Del Carmen, señaló que estas acciones responden a una problemática recurrente en años anteriores.

“Es una buena iniciativa, en años anteriores sí se han llegado a tapar las coladeras, es por eso por lo que creo que es una buena idea lo que está haciendo Luis Mendoza. Sí he visto cambios positivos. Creo que se está haciendo un buen trabajo respecto a anticiparse a esto de las lluvias”.