Enfrenta Pemex accidentes, mayor deuda y combustibles más caros: PAN

La reforma a Pemex en este sexenio está provocando mayor dependencia del Ejecutivo, lo cual reduce su autonomía, advierte

Pese a las promesas de combustibles baratos y soberanía energética, hoy el país tiene gasolinas más caras, accidentes ambientales e incendios, advirtió el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.

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“Su promesa de gasolina a 10 pesos cada vez es más lejana, la afectación al bolsillo de las familias mexicanas y los negocios es cada vez más doloroso”, sentenció tras advertir que Petróleos Mexicanos ha sufrido descalabros financieros, menor autonomía y decisiones políticas en vez de criterios técnicos que afectan su capacidad de funcionamiento.

Agregó que Pemex llega a abril de 2026 en medio de contradicciones evidentes, pero mientras el discurso oficial sigue hablando de soberanía energética, hoy nos enfrentamos a un panorama desalentador, con incrementos sustanciales en los precios internacionales de los energéticos, mayor deuda de la paraestatal y accidentes medioambientales y operativos que ya están costando vidas humanas.

Recordó que la reforma a Pemex aprobada por Morena entre 2024 y 2025, siguiendo criterios políticos en vez de técnicos, está provocando mayor dependencia del Ejecutivo, lo cual reduce su autonomía y continúa elevando sus pasivos, al grado de ser hoy una de las petroleras más endeudadas del mundo, con 85.2 mil millones de dólares de deuda, vencimientos de hasta 13.4 mil millones de dólares y 24.18 mil millones de dólares en deudas con proveedores.

En cuanto a la producción, ésta cayó a mil 635 millones de barriles diarios en 2025, en comparación con los mil 759 millones en 2024, mientras que la refinación apenas llega al 51.2% de su capacidad.

Esta situación, agravada por el incremento en los precios internacionales de los energéticos, ha rebasado al gobierno al grado de que la presidenta declaró que “si no te alcanza para la premium, cargues de la magna”, trasladando el incremento de costos a los consumidores.

A todo ello se suman los accidentes medioambientales y operativos que han costado vidas humanas, y que el gobierno ha intentado desviar sin asumir responsabilidad, como en el caso del derrame de hidrocarburos en las costas del Golfo.

En este sentido, Acción Nacional denunció que Dos Bocas ha costado más de lo prometido, produce menos de lo esperado y ha aportado muy poco a la autosuficiencia energética, reavivando el debate sobre el “fracking” pese a haber sido prohibido previamente.

“Accidentes como el derrame petrolero en el Golfo de México, incendios y explosiones no pueden seguir sucediendo”, señaló el PAN, al exigir transparencia total en la situación financiera y operativa de Pemex, una revisión técnica de la política energética, una estrategia medioambiental sostenible y un plan realista para reducir la deuda de la empresa.