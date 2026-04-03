La familia del exseleccionado nacional y multicampeón con los Diablos Rojos inició una campaña de recaudación en GoFundMe tras una cirugía de emergencia; el tumor fue extirpado al 100%, pero los costos médicos son críticos para su recuperación

Enrique Alfaro, una de las figuras más emblemáticas en la historia de los Diablos Rojos del Toluca , atraviesa uno de los partidos más difíciles de su vida. El exfutbolista y seleccionado nacional mexicano ha sido diagnosticado con cáncer en las cuerdas vocales, situación que ha llevado a su familia a solicitar el apoyo urgente de la afición y el público en general debido a los altos costos de su recuperación.

Una cirugía de emergencia tras un año de molestias

De acuerdo con información compartida por sus familiares, Alfaro lidió durante más de un año con molestias recurrentes en la garganta. Tras someterse a diversos estudios clínicos, los médicos confirmaron el diagnóstico de cáncer en una etapa temprana, lo que obligó a realizar una intervención quirúrgica de emergencia para extirpar el tumor.

Afortunadamente, la cirugía fue un éxito y se logró retirar el crecimiento al 100%. Sin embargo, la celeridad del procedimiento y los cuidados postoperatorios han generado dificultades económicas considerables para la familia del exdeportista.

¿Cómo ayudar a Enrique Alfaro? Campaña en GoFundMe

Con el objetivo de solventar los gastos hospitalarios y asegurar una rehabilitación adecuada, la hija del exjugador activó una colecta a través de la plataforma GoFundMe.

“Esta colecta tiene como objetivo cubrir los gastos médicos de dicha operación urgente, la cual era vital para evitar que la enfermedad avanzara”, se lee en el texto publicado en la plataforma de recaudación.

La campaña busca movilizar a la comunidad futbolística, especialmente a los seguidores del cuadro choricero, quienes recuerdan con cariño las glorias que Alfaro entregó en la cancha.

La trayectoria de un histórico del Toluca

Enrique Alfaro es recordado como un referente absoluto de la época dorada de la institución mexiquense. Su carrera se distingue por los siguientes hitos:

Fidelidad al club: Desarrolló la totalidad de su carrera profesional con el Toluca entre 1994 y 2002.

Desarrolló la totalidad de su carrera profesional con el entre 1994 y 2002. Multicampeón: Fue pieza clave en la obtención de los títulos que consolidaron a los Diablos Rojos como el equipo de la década de los 90.

Fue pieza clave en la obtención de los títulos que consolidaron a los Diablos Rojos como el equipo de la década de los 90. Selección Nacional: Representó a México en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y formó parte de diversos procesos en la Selección Mayor.

Enrique Alfaro. | Foto: Mexsport

El legado de Alfaro en el fútbol mexicano es innegable, y hoy, fuera de las canchas, su familia espera que la solidaridad de quienes disfrutaron de su talento pueda ayudarlo a ganar esta batalla por su salud.