Enrique Inzunza anuncia que no acudirá a la Comisión Permanente

El senador por Morena, señalado por autoridades de Estados Unidos de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares, señalado por autoridades de Estados Unidos de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, anunció a través de sus redes sociales que no acudirá a la sesión de la Comisión Permanente, pese a que el domingo pasado había asegurado que participaría.

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“Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente”, informó el legislador en una publicación difundida este miércoles.

El domingo pasado, también mediante sus redes sociales, Inzunza Cázares había señalado que “desde mi terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros, nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente, este próximo miércoles 6 de mayo”.

La expectativa sobre su asistencia creció luego de que tampoco acudió al último día del periodo ordinario de sesiones, sin embargo, este miércoles argumentó que decidió no presentarse para no dar pie a confrontaciones políticas.

“No le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado de la República, como acostumbran”, advirtió.

El senador morenista aseguró que permanecerá en la entidad “a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros: el pueblo de Sinaloa”.