El senador de Morena citó a Séneca y aludió a la adversidad, tras los señalamientos de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

El senador por Morena Enrique Inzunza Cázares reapareció en redes sociales, luego de no asistir a la última sesión del Senado ni a la instalación de la Comisión Permanente, con un mensaje centrado en la adversidad y la resistencia personal, en el que recurrió al pensamiento del filósofo romano Séneca, tras ser señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

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“Recurro en estas horas a un viejo preceptor, a quien frecuento en las horas llanas y en las empinadas, el gran Séneca“, filósofo de corriente estoica que fue acusado de conspiración y obligado por el emperador Nerón a quitarse la vida.

El legislador retomó un pasaje de “De la providencia”, donde se plantea que la adversidad fortalece el carácter y obliga a resistir las circunstancias más difíciles: “¿Por qué te extraña que los hombres buenos, para que se fortalezcan, se vean zarandeados? No hay árbol firme ni fuerte sino aquél sobre el que se abate un viento constante, pues por el maltrato mismo se ve obligado a sujetarse y hunde sus raíces con más resolución; son quebradizos los que han crecido en un valle soleado”.

Continuó con la cita al señalar que “luego también es provechoso a los hombres buenos, para que puedan mantenerse impasibles, meterse en situaciones pavorosas y soportar con ecuanimidad lo que no son males sino para quien mal los sobrelleva”.