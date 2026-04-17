El IECM advirtió que el incumplimiento de las directrices establecidas en la convocatoria conllevará la cancelación de los proyectos correspondientes.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dio a conocer que está en vigor la veda de propaganda en Presupuesto Participativo y cualquier incumplimiento puede dejar fuera proyecto.

Precisó que se prohíbe el uso de recursos públicos, la inclusión de elementos partidistas o religiosos, la entrega de dádivas, así como cualquier acción que implique coacción del voto o desinformación.

A partir de este 16 de abril concluyó el periodo autorizado para la difusión de proyectos de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, por lo que cualquier acto de promoción realizado del 17 de abril al 3 de mayo podrá ser sancionado con la cancelación del registro del proyecto participante, por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

De acuerdo con lo establecido en la Convocatoria Única, el periodo de difusión de proyectos de Presupuesto Participativo se estableció del 29 de marzo al 16 de abril de 2026, tiempo durante el cual el IECM y las personas proponentes de proyectos dictaminados viables pudieron realizar acciones informativas en espacios públicos de alta afluencia dentro de su Unidad Territorial, así como a través de medios digitales y electrónicos.

Durante este periodo, las acciones de difusión consistieron en informar a la ciudadanía sobre la Consulta de Presupuesto Participativo, dar a conocer los proyectos que serán sometidos a opinión, explicar de manera clara las propuestas y detallar las modalidades de participación, tanto presencial como digital.

La normativa también establece que toda propaganda, ya sea impresa o multimedia, podrá difundirse exclusivamente dentro del plazo autorizado. Una vez concluido el periodo, las personas promoventes deberán retirar cualquier material publicado en medios digitales o electrónicos.

El IECM reiteró el llamado a las personas participantes a respetar los lineamientos establecidos, a fin de garantizar condiciones de equidad, legalidad y transparencia en el proceso de difusión de los proyectos que buscan mejorar el entorno de las comunidades.