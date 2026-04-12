Entra proceso de elección de consejeros del INE en la recta final

Esta semana se realizarán las entrevistas con los aspirantes que sean calificados como los más idóneos

El Comité Técnico de Evaluación entrará esta semana a la recta final para definir a los 15 finalistas, distribuidos en tres quintetas, que llegarán al pleno para la elección de tres consejeros electorales que trabajarán nueve años en el Instituto Nacional Electoral (INE).

TE PUEDE INTERESAR: Trump bromea con renombrar el Golfo de México

Luego de una primera depuración, este lunes los integrantes de esta instancia reducirán a aproximadamente 100 aspirantes, quienes pasarán a la etapa de entrevistas, que se realizarán entre el 14 y 16 de abril. Durante la evaluación de idoneidad, se tienen que tomar en cuenta el currículum, la experiencia y el ensayo que presentaron. Uno de los aspirantes con mayor puntaje, Arturo Chávez, actual director de Talleres Gráficos de México, no tiene experiencia electoral, por lo que habrá que ver qué pesa más en la evaluación.

De acuerdo con el cronograma aprobado por el Comité Técnico, este fin de semana se evalúa la trayectoria profesional de cada uno de los 171 aspirantes que obtuvieron los mejores resultados en la evaluación de conocimientos.

El Comité, integrado por Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón, Selene Cruz Alcalá, Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta, evalúa la idoneidad de cada aspirante con base en criterios como el currículum y documentos (40%), la exposición de motivos (30%) y el ensayo (30%).

Los expedientes serán revisados por al menos dos integrantes del Comité y las entrevistas se realizarán en el Palacio Legislativo de San Lázaro del 14 al 16 de abril.

El día 20 de abril, el Comité entregará a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados las tres quintetas con los finalistas del proceso.

El pleno de los 500 diputados deberá aprobar, a más tardar el 22 de abril, con una mayoría calificada, a los ocupantes de las tres vacantes.

Entre acusaciones de aspirantes sobre que el proceso favorece a perfiles afines al gobierno, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, el proceso deberá resolverse mediante un acuerdo político entre Morena, PT y PVEM para alcanzar la mayoría calificada.

AVANCE DE AGENDA LEGISLATIVA

Esta semana también se decretará la constitucionalidad del Plan B de la reforma electoral, luego de que al menos 20 congresos estatales han aprobado la minuta avalada por la Cámara de Diputados.

Con ello, entrarán medidas como la disminución de regidurías, la reducción de presupuestos en congresos estatales, ajustes salariales a funcionarios electorales y la asignación de ahorros presupuestales exclusivamente a obras públicas. Además, el INE y los organismos electorales estatales deberán realizar ajustes normativos y presupuestarios inmediatos.

Por otro lado, en el Senado de la República avanzará la discusión de la reforma al artículo 73 constitucional para expedir una Ley General sobre feminicidio.

Esta iniciativa busca homologar el tipo penal y sus sanciones en las 32 entidades federativas, con el fin de reducir la impunidad y fortalecer el sistema de justicia penal.

Además, a tres semanas de que concluya el periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados se prepara para recibir nuevas iniciativas del Ejecutivo, incluyendo una nueva Ley de Migración, sumando alrededor de 12 reformas que podrían discutirse en lo que resta del mes.