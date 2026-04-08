Entre mochilas, celulares y bicicletas, el Metro CDMX resguarda 453 objetos perdidos en tres meses

Entre enero y marzo de 2026, el Metro recibió cientos de objetos extraviados; sólo 25 fueron devueltos

Cada día, millones de personas corren por los pasillos del Metro para alcanzar el tren, cambian de línea o atienden una llamada mientras avanzan. En medio de esa prisa, dejan algo atrás: una mochila sobre el asiento, una cartera olvidada, un teléfono celular o incluso una bicicleta.

LEE ADEMÁS: CDMX construirá 4 mil 500 viviendas en el Centro y frenará alzas de renta

En los primeros tres meses de 2026, la Oficina de Objetos Extraviados recibió 453 artículos olvidados. Los más frecuentes fueron mochilas, identificaciones, documentos personales y equipos celulares, además de varias bicicletas. Detrás de cada objeto hay una historia interrumpida: la credencial para el trabajo, el teléfono con los contactos o la maleta olvidada tras un largo trayecto.

Aunque la mayoría permanece sin reclamar, algunos sí regresan a sus dueños. En este primer trimestre, 25 artículos fueron recuperados tras acreditar la propiedad, destacando carteras, bicicletas y dispositivos móviles.

En el 2025, la Oficina de Objetos Extraviados de la Gerencia de Atención al Usuario del Metro recibió 2 mil 649 artículos, entre los cuales se encuentran equipos celulares, mochilas, maletas, cascos de motociclista, credenciales del INE e INAPAM, así como documentación personal;… pic.twitter.com/3YRTTOctaH — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 7, 2026

La escena se repite año con año. Durante 2025, la oficina recibió 2 mil 649 artículos, que incluyeron desde cascos de motociclista hasta credenciales del INE e INAPAM; de ese gran total, sólo 150 fueron recuperados.

La oficina, que funciona desde mediados de la década de 1980, es un archivo de las prisas cotidianas. Sin embargo, no todo se guarda: el año pasado, 10 artículos fueron desechados de inmediato por ser productos perecederos o prendas sucias.

Los objetos no reclamados permanecen bajo resguardo durante tres meses. Después, muchos son canalizados a otros destinos. En 2025, la oficina entregó más de 200 aparatos electrónicos a las jornadas del Reciclatrón de la Secretaría del Medio Ambiente para su destrucción y reciclaje.

¿Cómo recuperar un objeto perdido?

La Oficina de Objetos Extraviados se encuentra en el pasillo central de la estación Candelaria de la Línea 4. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

Para quienes buscan pertenencias perdidas, existen los siguientes canales de contacto:

Teléfonos: 55-56-27-46-43, 55-89-26-07-32 y 55-89-26-07-27.

55-56-27-46-43, 55-89-26-07-32 y 55-89-26-07-27. Correo electrónico: objetos.extraviados@metro.cdmx.gob.mx.

A veces, entre la prisa y el ruido de los trenes, todavía existe la posibilidad de reencontrarse con aquello que se quedó atrás.