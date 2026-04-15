Beca Rita Cetina de primaria: conoce la fecha de entrega de tarjetas, requisitos y detalles del programa de la CNBBJ para beneficiarios en México

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBJ) confirmó el inicio del proceso para la entrega de tarjetas bancarias destinadas a nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina en nivel primaria.

LEE ADEMÁS: Concierto GRATIS de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México: fecha y hora del evento

Fechas oficiales de entrega de tarjetas

La distribución de las tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar se realizará del 18 de mayo al 31 de julio de 2026. Durante este periodo, madres, padres o tutores que completaron el registro serán convocados de forma gradual para recoger su medio de pago.

Las autoridades informaron que las citas se asignarán de manera escalonada para evitar aglomeraciones. Los beneficiarios deberán acudir únicamente en la fecha, hora y sede que se les indique, respetando el calendario oficial establecido por la CNBBJ.

Cómo consultar la fecha de entrega

Para conocer el día exacto de entrega, los usuarios deberán estar atentos a los canales oficiales. La CNBBJ enviará notificaciones por correo electrónico, avisos en escuelas y, principalmente, a través del Buscador de Estatus en la página oficial del programa.

Monto del apoyo económico para primaria

La Beca Rita Cetina otorgará un apoyo de 2,500 pesos anuales, entregados en una sola exhibición. Este recurso está diseñado para apoyar la compra de útiles escolares y uniformes antes del inicio del ciclo escolar.

De acuerdo con las autoridades, aproximadamente 7.2 millones de niñas y niños de escuelas primarias públicas fueron registrados para recibir este beneficio. El pago se realizará una vez que los estudiantes cuenten con su tarjeta física del Banco del Bienestar.

Requisitos para recoger la tarjeta

Para recibir la tarjeta, el tutor responsable deberá presentar identificación oficial vigente, CURP y acta de nacimiento, además de un comprobante de domicilio reciente. También es necesario llevar la CURP y acta de nacimiento del menor beneficiario en original y copia.

Este trámite es fundamental para garantizar el acceso oportuno al apoyo económico. Las autoridades subrayaron que el objetivo es que los recursos estén disponibles antes del regreso a clases, fortaleciendo la economía de las familias beneficiarias.