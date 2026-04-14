Entrega Red de Universidades de AL reconocimiento a la UNAM por sus 475 años

Es un proyecto educativo que ha impulsado el desarrollo intelectual, científico, tecnológico y cultural de México durante casi cinco siglos: Lomelí

La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, organización que agrupa a 239 instituciones de educación superior de 22 países, entregó un reconocimiento al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, con motivo del 475 aniversario de la fundación de la Universidad de México.

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Jorge Calzoni, presidente de esta red, afirmó que la Universidad Nacional representa una de las mayores reservas intelectuales de América Latina y que su lema “Por mi raza hablará el espíritu” tiene un significado profundo y vigente. Señaló que su espíritu sigue presente a través de la ciencia, la autonomía universitaria y la defensa del conocimiento como bien público.

Al recibir el reconocimiento, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que este acto ratifica la importancia de un proyecto educativo que ha impulsado el desarrollo intelectual, científico, tecnológico y cultural de México durante casi cinco siglos.

El funcionario destacó que el galardón tiene un significado especial por su compromiso con la educación superior pública de la región.

“Que la conmemoración de estos 475 años sirva para reafirmar una convicción compartida: donde se preservan las libertades y el rigor del conocimiento, la Universidad contribuye al progreso”, puntualizó.

Asimismo, detalló que en 2026 se conmemoran los 475 años de la cédula real que dio origen a la Universidad de México, antecedente histórico de la UNAM, lo que representa una tradición institucional que ha atravesado distintas épocas y paradigmas.

Miriam Nicado, primera vicepresidenta de la UDUALC y rectora de la Universidad de La Habana, señaló que la UNAM es el proyecto cultural más generoso y ambicioso de México, además de una vanguardia del pensamiento moderno en América Latina.

Afirmó que desde la cédula real de 1551 hasta la autonomía de 1929, la institución ha sabido transformarse, crear e iluminar a la región.

Finalmente, destacó que la UNAM es vista como un referente para universidades públicas de América Latina, y subrayó que en un mundo fragmentado, la institución recuerda que la fuerza radica en la unidad del conocimiento y la educación pública.